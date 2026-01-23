Petro inauguró radar 3D en Leticia para fortalecer la seguridad aérea, la lucha contra el narcotráfico y la soberanía nacional en la frontera sur de Colombia

–Un radar 3D civil de última generación inauguró este jueves el presidente Gustavo Petro en el aeropuerto Alfredo Vásquez Cobo, para fortalecer la seguridad aérea del país y la soberanía nacional en la frontera sur con Brasil y Perú. La infraestructura demandó una inversión de $45.287 millones y se convertirá en el tercero de siete equipos de alta tecnología que serán instalados en el país.

Nuevo radar civil 3D de última generación para el Aeropuerto Alfredo Vásquez Cobo en Leticia, Amazonas. Este es el tercero de los 7 radares que el Gobierno del Presidente @PetroGustavo, a través de @MinTransporteCo y la @AerocivilCol, pone al servicio del país. La inversión… pic.twitter.com/F2EYej1x5W — Presidencia Colombia ?? (@infopresidencia) January 23, 2026

En el acto, el jefe de Estado le dio la orden al director de la Aeronáutica Civil, Luis Alfonso Martínez Chimenty, de

ampliar contrato de radares 3D a Nariño y Arauca para detectar aviones con cocaína.

?El mandatario recordó que en el 2023 ordenó la instalación de siete radares modernos, de los cuales ya se han instalado tres en Carepa (Antioquia), otro en Cali y el de este jueves 22 de enero, en Leticia.

“Logré licitar estos aparatos. En 2023 gastamos como país 342.000 millones de pesos. No es cualquier cifra. Es una cifra importante. Aquí había unas máquinas viejas y eran apagables», dijo el presidente.

En ese contexto, manifestó que en la actualidad hay dos áreas en el país que necesitan de radares 3D para controlar el narcotráfico.

“Nos faltan dos áreas que hoy por hoy pueden cambiar la geografía de los peligros, son esenciales. Por eso he pedido que amplíe el contrato y coloque dos nuevos destinos. Uno de esos es Ipiales o Pasto, ustedes dirán el mejor sitio», indicó el primer mandatario, quien sugirió que el otro debe ser instalado en Arauca.

“En Arauca es indudable que la cocaína llega a Apure (Venezuela), por decenas de vuelos. Salen de Apure en pistas pavimentadas hacia el norte, y llegan de Colombia. Y no veo otra forma de llegar allí que no sea vía aérea», puntualizó el jefe del Estado.

Agregó que ese radar en Arauca garantiza que haya un mejor aeropuerto en la región para mejorar la seguridad humana y la aeronavegabilidad.

Con relación al radar 3D en Nariño, el mandatario explicó: “Necesitamos un radar de prevención en las alturas del Nudo de las Papas, cerca de la frontera (con Ecuador) para que no haya transferencia de aviones con narcóticos».

“Ahí en Ipiales, sabemos, estamos cerca al mar. La transacción de narcóticos de Colombia hacia Ecuador puede ser por mar, es lo más seguro», recalcó.

El jefe de Estado resaltó que los nuevos radares 3D no son apagables, tal y como él los exigió.

“Lo primero que pedí es que no fueran apagables. Más o menos me han explicado aquí la tecnología de esta modernidad, de esta innovación en materia de radares. Significa es que no son apagables ni aún con un corte de energía eléctrica», indicó.

Esta tecnología amplia la cobertura en territorio nacional y áreas de Perú y Brasil, fortaleciendo el control de fronteras y corredores estratégicos, además reforzamos la seguridad operacional y ampliamos la vigilancia del espacio aéreo.#ConDignidadCumplimos pic.twitter.com/llxcLg11TN — Aeronáutica Civil (@AerocivilCol) January 23, 2026

La moderna estación del radar 3D en el aeropuerto Alfredo Vásquez Cobo de Leticia exigió una inversión de $45.287 millones.

El sistema se instaló sobre una torre de 25 metros y cuenta con un radomo de 13 metros para su protección frente a variables climáticas, además de un sistema redundante de energía.

Entre sus características técnicas se incluyen radar primario 3D y secundario Modo S, sistema ADS-B, canal meteorológico integrado, antena de barrido electrónico y una cobertura primaria de 120 millas náuticas y secundaria de 250 millas náuticas.

El proyecto es ejecutado por la Unión Temporal Radcol 2023, conformada por Indra Group y Dextera, y contempla una inversión total de $332.717 millones para la instalación de todos los sensores proyectados en el país.

Además de fortalecer la seguridad aérea, la iniciativa generará empleos directos e indirectos, impulsará el uso de tecnologías innovadoras e incorporará principios de economía circular y eficiencia energética, contribuyendo a la reducción de la huella de carbono.