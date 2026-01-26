20 mil hogares del Caribe serán beneficiados  con recambio de electrodomésticos y alivio en la factura de energía

Foto: Ministerio de Minas y Energía

?Se trata de la segunda fase del programa ‘Caribe, Cambia tu Energía’, una iniciativa que permitirá el recambio de electrodomésticos ineficientes por tecnología moderna y de bajo consumo, con efectos directos en la reducción de la factura de energía y en la mejora de la calidad de vida de las familias.

Al igual que Osiris María Guerrero –madre cabeza de hogar en Suan, quien durante años utilizó una nevera deteriorada y de alto consumo energético–, miles de familias accederán a equipos con altos estándares de eficiencia, entre neveras, congeladores y aires acondicionados, que disminuirán de manera significativa el consumo eléctrico mensual.

El programa es liderado por el Ministerio de Minas y Energía, impulsado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y ejecutado por el Fondo de Energías No Convencionales y Gestión Eficiente de la Energía (FENOGE), en articulación con Air-e Intervenida y Afinia, operadores del servicio en la región Caribe.

?Incentivos, cobe?rtura y ahorro sostenido

En esta etapa, los usuarios de estratos 1, 2 y 3 de Air-e Intervenida y Afinia podrán acceder a los nuevos electrodomésticos mediante incentivos de hasta el 40 % del valor comercial, gracias a una inversión superior a $20.700 millones.

La implementación permitirá beneficiar a 12.931 usuarios de Afinia y 7.069 usuarios de Air-e Intervenida, garantizando ahorros sostenidos durante varios años y una gestión ambientalmente adecuada de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE).

?Impacto ambi??ental y enfoque social

Además del alivio económico, el programa generará beneficios ambientales de gran alcance: la salida de circulación de equipos obsoletos evitará la emisión de más de 6.580 toneladas de CO?, contribuyendo a la reducción de gases de efecto invernadero y al cumplimiento de los compromisos climáticos del país.

El componente social es prioritario: al menos el 30 % de los hogares beneficiados estarán a cargo de mujeres cabeza de hogar, reforzando el enfoque de equidad y justicia social de la política energética del Gobierno nacional.

Con información de MinEnergía