    20 mil hogares del Caribe serán beneficiados  con recambio de electrodomésticos y alivio en la factura de energía

    Foto: Ministerio de Minas y Energía Con el programa ‘Caribe, Cambia tu Energía’, el Gobierno nacional inicia en Suan, Atlántico, el recambio de electrodomésticos in

    ?Se trata de la segunda fase del programa ‘Caribe, Cambia tu Energía’, una iniciativa que permitirá el recambio de electrodomésticos ineficientes por tecnología moderna y de bajo consumo, con efectos directos en la reducción de la factura de energía y en la mejora de la calidad de vida de las familias.

    Al igual que Osiris María Guerrero –madre cabeza de hogar en Suan, quien durante años utilizó una nevera deteriorada y de alto consumo energético–, miles de familias accederán a equipos con altos estándares de eficiencia, entre neveras, congeladores y aires acondicionados, que disminuirán de manera significativa el consumo eléctrico mensual.

    El programa es liderado por el Ministerio de Minas y Energía, impulsado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y ejecutado por el Fondo de Energías No Convencionales y Gestión Eficiente de la Energía (FENOGE), en articulación con Air-e Intervenida y Afinia, operadores del servicio en la región Caribe.

    ?Incentivos, cobe?rtura y ahorro sostenido

    En esta etapa, los usuarios de estratos 1, 2 y 3 de Air-e Intervenida y Afinia podrán acceder a los nuevos electrodomésticos mediante incentivos de hasta el 40 % del valor comercial, gracias a una inversión superior a $20.700 millones.

    La implementación permitirá beneficiar a 12.931 usuarios de Afinia y 7.069 usuarios de Air-e Intervenida, garantizando ahorros sostenidos durante varios años y una gestión ambientalmente adecuada de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE).

    ?Impacto ambi??ental y enfoque social

    Además del alivio económico, el programa generará beneficios ambientales de gran alcance: la salida de circulación de equipos obsoletos evitará la emisión de más de 6.580 toneladas de CO?, contribuyendo a la reducción de gases de efecto invernadero y al cumplimiento de los compromisos climáticos del país.

    El componente social es prioritario: al menos el 30 % de los hogares beneficiados estarán a cargo de mujeres cabeza de hogar, reforzando el enfoque de equidad y justicia social de la política energética del Gobierno nacional.

     

