    Cortes de luz este martes 27 de enero de 2026 en Bogotá y Soacha

    Ariel Cabrera

    –(Foto Enel Colombia). Por trabajos de mantenimiento y de ajuste de redes, hay cortes del servicio de energía este martes 27 de enero de 2026 en sectores de la capital de la República y del municipio de Soacha, Cundinamarca.

    Localidad Bosa

    Barrio La Paz Bosa. De la calle 61 sur a calle 63 sur entre carrera 81 a carrera 83 – Desde las 8:15 a. m. hasta las 5:15 p. m.

    Localidad La Candelaria

    Barrio Santa Barbara. De la carrera 3 a carrera 7 entre calle 5 a calle 7 – Desde las 8:45 a. m. hasta las 4:45 p. m.

    Localidad Chapinero

    Barrio Espartillal. De la calle 80 a calle 82 entre carrera 13 a carrera 15 – Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:30 p. m.

    Localidad Ciudad Bolívar

    Barrio Ciudad Bolívar Rural I. De la carrera 26 a carrera 28 entre calle 77 sur a calle 79 sur – Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:30 p. m.

    Barrio Quiba Bajo. De la vereda quiba bajo – Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:30 p. m.

    Localidad Los Martires

    Barrio Ricaurte. De la carrera 28 a carrera 30 entre calle 10 a calle 12 – Desde las 9:15 a. m. hasta las 12:15 p. m.

    Localidad Puente Aranda

    Barrio Batallón Caldas. De la carrera 49 a carrera 51 entre calle 14 a calle 19 – Desde las 9:00 a. m. hasta las 5:30 p. m.

    Localidad Santa Fe

    Barrio Santa Barbara. De la carrera 2 a carrera 6 entre calle 2 a calle 5 – Desde las 8:45 a. m. hasta las 4:45 p. m.

    Localidad Usaquén

    Desde las 8:45 a. m. hasta las 5:00 p. m. De la calle 146 a calle 148 entre carrera 11 a carrera 23 – Barrio Caobos Salazar.

    Municipio de Soacha, Cundinamarca

    Soacha Rural. De la vereda Fusunga – Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:30 p. m.

    Recomendaciones y consejos para los usuarios de Enel Colombia

    -Cuide sus electrodomésticos: lo mejor es tenerlos desconectados durante la intervención, así evita posibles daños por las intermitencias del servicio.
    -Organice sus actividades: recuerde que los trabajos programados pueden implicar cortes de luz. Por ello, debe tener en cuenta las horas en que se hará la intervención y prepararse.
    -Conserve sus alimentos: durante el corte de energía, evite abrir la nevera varias veces. De esa forma, la comida que esté refrigerada se mantendrá en buen estado.
    -Permite la entrada del personal técnico: en caso de que sea necesario, el personal de la compañía debe ingresar a edificios, conjuntos u oficinas.
    -En ese caso, autorice su ingreso para que los trabajos se puedan llevar a cabo en los tiempos previstos. Sin embargo, si le preocupa la seguridad, Enel Colombia recomienda validar la identidad de sus trabajadores llamando al 601 5 115 115 en Bogotá y Cundinamarca.

    Ariel Cabrera
