Cortes de luz este martes 27 de enero de 2026 en Bogotá y Soacha

–(Foto Enel Colombia). Por trabajos de mantenimiento y de ajuste de redes, hay cortes del servicio de energía este martes 27 de enero de 2026 en sectores de la capital de la República y del municipio de Soacha, Cundinamarca.

Localidad Bosa

Barrio La Paz Bosa. De la calle 61 sur a calle 63 sur entre carrera 81 a carrera 83 – Desde las 8:15 a. m. hasta las 5:15 p. m.

Localidad La Candelaria

Barrio Santa Barbara. De la carrera 3 a carrera 7 entre calle 5 a calle 7 – Desde las 8:45 a. m. hasta las 4:45 p. m.

Localidad Chapinero

Barrio Espartillal. De la calle 80 a calle 82 entre carrera 13 a carrera 15 – Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:30 p. m.

Localidad Ciudad Bolívar

Barrio Ciudad Bolívar Rural I. De la carrera 26 a carrera 28 entre calle 77 sur a calle 79 sur – Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:30 p. m.

Barrio Quiba Bajo. De la vereda quiba bajo – Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:30 p. m.

Localidad Los Martires

Barrio Ricaurte. De la carrera 28 a carrera 30 entre calle 10 a calle 12 – Desde las 9:15 a. m. hasta las 12:15 p. m.

Localidad Puente Aranda

Barrio Batallón Caldas. De la carrera 49 a carrera 51 entre calle 14 a calle 19 – Desde las 9:00 a. m. hasta las 5:30 p. m.

Localidad Santa Fe

Barrio Santa Barbara. De la carrera 2 a carrera 6 entre calle 2 a calle 5 – Desde las 8:45 a. m. hasta las 4:45 p. m.

Localidad Usaquén

Desde las 8:45 a. m. hasta las 5:00 p. m. De la calle 146 a calle 148 entre carrera 11 a carrera 23 – Barrio Caobos Salazar.

Municipio de Soacha, Cundinamarca

Soacha Rural. De la vereda Fusunga – Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:30 p. m.

Recomendaciones y consejos para los usuarios de Enel Colombia

-Cuide sus electrodomésticos: lo mejor es tenerlos desconectados durante la intervención, así evita posibles daños por las intermitencias del servicio.

-Organice sus actividades: recuerde que los trabajos programados pueden implicar cortes de luz. Por ello, debe tener en cuenta las horas en que se hará la intervención y prepararse.

-Conserve sus alimentos: durante el corte de energía, evite abrir la nevera varias veces. De esa forma, la comida que esté refrigerada se mantendrá en buen estado.

-Permite la entrada del personal técnico: en caso de que sea necesario, el personal de la compañía debe ingresar a edificios, conjuntos u oficinas.

-En ese caso, autorice su ingreso para que los trabajos se puedan llevar a cabo en los tiempos previstos. Sin embargo, si le preocupa la seguridad, Enel Colombia recomienda validar la identidad de sus trabajadores llamando al 601 5 115 115 en Bogotá y Cundinamarca.