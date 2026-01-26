Llega la Semana Ambiental Jardín Botánico de Bogotá del 26 de enero al 1 de febrero
Foto: Jardín Botánico de Bogotá.
Desde este lunes 26 hasta el domingo 1 de febrero de 2026, el Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis (JBB) es sede en sus 20 hectáreas, así como varias zonas de la ciudad, de múltiples actividades en el marco de la Semana Ambiental 2026, para que personas de todas las edades se conecten con la naturaleza, vivan experiencias enriquecedoras y reflexionen sobre la importancia de transformar nuestros hábitos para ayudar a cuidar nuestro planeta. ¡Conoce aquí detalles y agéndate!
Programación completa de la Semana Ambiental en Bogotá del 26 de enero al 1 de febrero de 2026
Conoce aquí en detalle la agenda de las actividades y conéctate con la Semana Ambiental del Jardín Botánico de Bogotá:
Lunes 26 de enero
Recorrido: Hojas que educan, ciudad que respira
- Ubicación: Park Way en Teusaquillo – Monumento al Almirante José Prudencio Padilla
- Hora: 10:00 a. m.
Stand: Educación ambiental a 3.100 m.s.n.m.: Una mirada desde el bosque alto andino
- Lugar: Monserrate, junto a la iglesia.
- Hora: 8:00 a. m.
Martes 27 de enero
Taller: Un compromiso verde en una hoja
- Lugar: Sede del Jardín Botánico de Bogotá, aula multifuncional.
- Hora: 9:00 a. m.
Stand interactivo: Cambio climático: mitigación y adaptación. ¡Ojo con el clima!
- Lidera: Secretaría Distrital de Ambiente de Bogotá (SDA).
- Lugar: Sede del Jardín Botánico de Bogotá, aula ambiental.
- Hora: 9:00 a. m. a 4:00 p. m.
El rol de la educación ambiental en el Bioparque La Reserva (BLR) para afrontar el cambio climático
- Lugar: Sede del Jardín Botánico de Bogotá, auditorio sala tres.
- Hora: 3:00 a 4:00 p. m.
Miércoles 28 de enero
Stand: Huertas y agroecología en casa
- Lidera: Secretaría Distrital de Ambiente de Bogotá (SDA).
- Lugar: Sede del Jardín Botánico de Bogotá, aula ambiental.
- Hora: 9:00 a. m. a 4:00 p. m.
Bicirrecorrido: midiendo tu huella de carbono
- Lugar: Sede del Jardín Botánico de Bogotá, plazoleta principal.
- Hora: 9:00 a. m.
Stand interactivo: Cambio climático: mitigación y adaptación. ¡Ojo con el clima!
- Lidera: Secretaría Distrital de Ambiente de Bogotá (SDA).
- Lugar: Sede del Jardín Botánico de Bogotá, aula ambiental.
- Hora: 9:00 a. m. a 4:00 p. m.
Taller: Educar desde el territorio: Experiencias comunitarias en Educación Ambiental – Semillero de investigación FIBA-WA
- Lidera: Universidad Pedagógica de Tunja
- Lugar: Sede del Jardín Botánico de Bogotá, pérgola.
- Hora: 10:00 a. m. a 12:00 m.
Sensibilización sobre la biodiversidad a través del origami
- Lidera: Secretaría Distrital de Ambiente de Bogotá (SDA).
- Lugar: Sede del Jardín Botánico de Bogotá, aula ambiental.
- Hora: 10:00 a. m. a 11:00 a. m.
Recorrido: Entre espejos de agua y vida: Caminando el Humedal Córdoba
- Evento con inscripción previa
- Lugar: Humedal Córdoba, entrada principal, ubicado en la avenida Suba #116-70.
- Hora: 9:00 a. m. a 11:00 a. m.
Charla: Circodélico Educa
- Lugar: Sede del Jardín Botánico de Bogotá, aula multifuncional.
- Hora: 11:00 a. m. a 12:00 m.
Charla: Procesos en cerros orientales y Humedal Techoitiba – Eduard Martín
- Lugar: Sede del Jardín Botánico de Bogotá, auditorio sala tres.
- Hora: 11:00 a. m. a 12:00 m.
Charla: Pongamos a dieta a Doña Juana: 10 años de educación ambiental comunitaria desde la experiencia Bazero – Bazero
- Lugar: Sede del Jardín Botánico de Bogotá, auditorio sala tres.
- Hora: 3:00 p. m. a 4:00 p. m.
Charla: Ecobarrio El Recodo: aulas ambientales abiertas para la infancia y la defensa del territorio – Colectivo Patrulleritos
- Lugar: Sede del Jardín Botánico de Bogotá, auditorio sala tres.
- Hora: 4:00 p. m. a 5:00 p. m.
Jueves 29 de de enero
Taller de ilustración botánica para niños
- Lugar: Sede del Jardín Botánico de Bogotá, aula multifuncional.
- Hora: 10:00 a. m. a 11:00 a. m.
Recorrido: Raíces del clima: lo que las plantas nos enseñan
- Lugar: Sede del Jardín Botánico de Bogotá, tropicario.
- Hora: 11:00 a. m. a 12:00 m.
Recorrido: ¡Auxilio nos estamos extinguiendo!
- Lugar: Sede del Jardín Botánico de Bogotá, mapa principal.
- Hora: 1:00 p. m. a 2:00 p. m.
Recorrido: Caminando Bogotá desde sus árboles
- Lugar: Sede del Jardín Botánico de Bogotá, mapa principal.
- Hora: 2:00 p. m. a 3:00 p. m.
Viernes 30 de enero
Charla: Acción por el clima – OPEPA
- Lugar: Sede del Jardín Botánico de Bogotá, auditorio sala tres.
- Hora: 10: 00 p. m. a 11:00 a. m.
Taller educativo sobre ecosistemas, fauna silvestre y tráfico ilegal de especies, con material pedagógico y elementos demostrativos – Fundación Ambiental ECO-S Colombia
- Lugar: Sede del Jardín Botánico de Bogotá, aula multifuncional.
- Hora: 9:00 a. m. a 12:00 m.
Stand: Huertas y agroecología en casa
- Lidera: Secretaría Distrital de Ambiente de Bogotá (SDA).
- Lugar: Sede del Jardín Botánico de Bogotá, aula ambiental.
- Hora: 9:00 a. m. a 4:00 p. m.
Stand lúdicoambiental Bioparque La Reserva (BLR)
- Lugar: Sede del Jardín Botánico de Bogotá, aula ambiental.
- Hora: 10:30 a. m. a 4:00 p .m.
Proceso de Participación: Uaque Maloka
- Lugar: Sede del Jardín Botánico de Bogotá, auditorio sala tres.
- Hora: 11:00 a. m.
Franja Aventura ambiente
- Lidera: Museo Universidad de La Salle
- Lugar: Sede del Jardín Botánico de Bogotá, Monóptero.
- Hora: 11:00 a .m. a 1:00 p. m.
Charla: Las 7 coincidencias por las que estamos aquí – Líder Pedagógico
- Lidera: Planetario de Bogotá.
- Lugar: Sede del Jardín Botánico de Bogotá, auditorio sala tres.
- Hora: 2:00 a 4:00 p. m.
Muestra musical artística
- Lidera: Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud (IDIPRON)
- Sede del Jardín Botánico de Bogotá, plazoleta tropicario.
- Hora: 3:00 p. m.
Sábado 31 de enero
Biodiversidad para niños (Pintucaritas)
- Lidera: Secretaría Distrital de Ambiente de Bogotá (SDA).
- Lugar: Sede del Jardín Botánico de Bogotá, aula ambiental.
- Hora: 9:00 a. m. a 12:00 m.
Leer las hojas del jardín: ejercicio de técnicas de frottage y prensado botánico – Fundación Ambiental ECO-S Colombia
- Lugar: Sede del Jardín Botánico de Bogotá, aula multifuncional.
- Hora: 9:00 a. m. a 12:00 m.
¿Cambio climático?: Tu estilo de vida hace la diferencia – Red Ambiental de Bogotá
- Lugar: Sede del Jardín Botánico de Bogotá, domo educativo.
- Hora: 9:00 a. m. a 12:00 m.
Feria: Ser parte de la solución – Cambiathon
- Lugar: Sede del Jardín Botánico de Bogotá, plazoleta principal.
- Hora: 9:00 a. m. a 2:00 p. m.
Charla: “Por los caminos del agua en Bogotá” – Red Ambiental de Bogotá
- Lugar: Sede del Jardín Botánico de Bogotá, auditorio sala tres.
- Hora: 10:00 a. m.
Stand lúdicoambiental – Bioparque La Reserva (BLR)
- Lugar: Sede del Jardín Botánico de Bogotá, aula ambiental.
- Hora: 10:30 a. m. a 4:00 p. m.
Stand del cambio climático – OPEPA
- Lugar: Sede del Jardín Botánico de Bogotá, aula ambiental.
- Hora: 9:00 a. m. a 12:00 m.
Estación lúdico educativa
- Lugar: Sede del Jardín Botánico de Bogotá, domo educativo.
- Hora: 11:00 a. m. a 1:00 p. m. y 2:00 a 4:00 p. m.
Estación literaria: de la reflexión a la acción
- Lugar: Sede del Jardín Botánico de Bogotá, pérgola.
- Hora: 11:00 a. m. a 1:00 p. m. y 2:00 a 4:00 p. m.
Taller de huertas para niños – Huerta La Bonanza y El abrigo de Letras
- Lugar: Sede del Jardín Botánico de Bogotá, huerta
- Hora: 11:00 a. m.
Domingo 1 de febrero
Avistamiento de aves de mi ciudad, un ejercicio de ciencia ciudadana
- Evento con inscripción previa
- Lugar: Humedal Santa María del Lago, ubicado en la calle 73A #77A-01.
- Hora 7:00 a 10:00 a. m.
Leer las hojas del jardín: ejercicio de técnicas de frottage y prensado botánico
Lidera: Fundación Ambiental ECO-S Colombia
- Lugar: Sede del Jardín Botánico de Bogotá, aula multifuncional.
- Hora: 9:00 a. m. a 12:00 m.
Recorrido: Pedagogía de la Madre Tierra
- Lugar: Sede del Jardín Botánico de Bogotá, mapa principal.
- Hora: 10:00 a. m. a 11:00 a. m.
Stand lúdicoambiental – Bioparque La Reserva (BLR)
- Lugar: Sede del Jardín Botánico de Bogotá, aula ambiental.
- Hora: 10:30 a. m. a 4:00 p. m.
Experiencia sonora: Los sonidos del cambio climático
- Lugar: Sede del Jardín Botánico de Bogotá, monóptero.
- Hora: 10:30 a 11:30 a. m.
Estación lúdico educativa
- Lugar: Sede del Jardín Botánico de Bogotá, domo educativo.
- Hora: 11:00 a.m. a 1:00 p. m. y 2:00 a 4:00 p. m.
Estación literaria: de la reflexión a la acción
- Lugar: Sede del Jardín Botánico de Bogotá, pérgola.
- Hora: 11:00 a. m. a 1:00 p. m. y 2:00 a 4:00 p. m.
Recorrido: Un país, muchos climas
- Lugar: Sede del Jardín Botánico de Bogotá, mapa principal.
- Hora: 1:00 a 2:00 p. m.
Taller estampado encuadernación artesanal
- Lugar: Sede del Jardín Botánico de Bogotá, monóptero.
- Hora: 2:00 a 4:00 p. m.
Taller: Tras las huellas de la biodiversidad
- Lidera: Parceros por Colombia.
- Lugar: Sede del Jardín Botánico de Bogotá, aula multifuncional.
- Hora: 3:00 a 4:00 p. m.
Experiencia sensorial del camino de la serpiente
- Lidera: Trébola Organización Ecológica.
- Sede del Jardín Botánico de Bogotá, domo herbal.
- Hora: 3:00 a 5:00 p. m.
Clausura: Presentación de música andina
- Lidera: Agrupación Alma Cóndor.
- Sede del Jardín Botánico de Bogotá, tropocario.
- Hora: 4:00 a 5:00 p. m.
¿Por qué se celebra la Semana Ambiental?
En Bogotá, a través del Acuerdo Distrital 197 de 2005, se conmemora la Semana Ambiental y su objetivo es sensibilizar a todos los ciudadanos sobre el cuidado de los ecosistemas, la protección y conservación de la biodiversidad, y el uso sostenible de los recursos naturales.
El Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis (JBB) es una de las entidades en todo el país con mayor número de eventos para esta semana del ambiente, con 62 en total,que comprenden actividades culturales, académicas y lúdicas, plantaciones, bicirrecorridos, talleres de terapia de naturaleza, avistamiento de aves y foros, en una programación que se extiende por las distintas localidades del Distrito.