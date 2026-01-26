Llega la Semana Ambiental Jardín Botánico de Bogotá del 26 de enero al 1 de febrero

Foto: Jardín Botánico de Bogotá.

Desde este lunes 26 hasta el domingo 1 de febrero de 2026, el Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis (JBB) es sede en sus 20 hectáreas, así como varias zonas de la ciudad, de múltiples actividades en el marco de la Semana Ambiental 2026, para que personas de todas las edades se conecten con la naturaleza, vivan experiencias enriquecedoras y reflexionen sobre la importancia de transformar nuestros hábitos para ayudar a cuidar nuestro planeta. ¡Conoce aquí detalles y agéndate!

Te puede interesar:

Programación completa de la Semana Ambiental en Bogotá del 26 de enero al 1 de febrero de 2026

Conoce aquí en detalle la agenda de las actividades y conéctate con la Semana Ambiental del Jardín Botánico de Bogotá:

Lunes 26 de enero

Recorrido: Hojas que educan, ciudad que respira

Ubicación: Park Way en Teusaquillo – Monumento al Almirante José Prudencio Padilla

Hora: 10:00 a. m.

Stand: Educación ambiental a 3.100 m.s.n.m.: Una mirada desde el bosque alto andino

Lugar: Monserrate, junto a la iglesia.

Hora: 8:00 a. m.

Martes 27 de enero

Taller: Un compromiso verde en una hoja

Lugar: Sede del Jardín Botánico de Bogotá, aula multifuncional.

Hora: 9:00 a. m.

Stand interactivo: Cambio climático: mitigación y adaptación. ¡Ojo con el clima!

Lidera: Secretaría Distrital de Ambiente de Bogotá (SDA).

Lugar: Sede del Jardín Botánico de Bogotá, aula ambiental.

Hora: 9:00 a. m. a 4:00 p. m.

El rol de la educación ambiental en el Bioparque La Reserva (BLR) para afrontar el cambio climático

Lugar: Sede del Jardín Botánico de Bogotá, auditorio sala tres.

Hora: 3:00 a 4:00 p. m.

Miércoles 28 de enero

Stand: Huertas y agroecología en casa

Lidera: Secretaría Distrital de Ambiente de Bogotá (SDA).

Lugar: Sede del Jardín Botánico de Bogotá, aula ambiental.

Hora: 9:00 a. m. a 4:00 p. m.

Bicirrecorrido: midiendo tu huella de carbono

Lugar: Sede del Jardín Botánico de Bogotá, plazoleta principal.

Hora: 9:00 a. m.

Stand interactivo: Cambio climático: mitigación y adaptación. ¡Ojo con el clima!

Lidera: Secretaría Distrital de Ambiente de Bogotá (SDA).

Lugar: Sede del Jardín Botánico de Bogotá, aula ambiental.

Hora: 9:00 a. m. a 4:00 p. m.

Taller: Educar desde el territorio: Experiencias comunitarias en Educación Ambiental – Semillero de investigación FIBA-WA

Lidera: Universidad Pedagógica de Tunja

Lugar: Sede del Jardín Botánico de Bogotá, pérgola.

Hora: 10:00 a. m. a 12:00 m.

Sensibilización sobre la biodiversidad a través del origami

Lidera: Secretaría Distrital de Ambiente de Bogotá (SDA).

Lugar: Sede del Jardín Botánico de Bogotá, aula ambiental.

Hora: 10:00 a. m. a 11:00 a. m.

Recorrido: Entre espejos de agua y vida: Caminando el Humedal Córdoba

Evento con inscripción previa

Lugar: Humedal Córdoba, entrada principal, ubicado en la avenida Suba #116-70.

Hora: 9:00 a. m. a 11:00 a. m.

Charla: Circodélico Educa

Lugar: Sede del Jardín Botánico de Bogotá, aula multifuncional.

Hora: 11:00 a. m. a 12:00 m.

Charla: Procesos en cerros orientales y Humedal Techoitiba – Eduard Martín

Lugar: Sede del Jardín Botánico de Bogotá, auditorio sala tres.

Hora: 11:00 a. m. a 12:00 m.

Charla: Pongamos a dieta a Doña Juana: 10 años de educación ambiental comunitaria desde la experiencia Bazero – Bazero

Lugar: Sede del Jardín Botánico de Bogotá, auditorio sala tres.

Hora: 3:00 p. m. a 4:00 p. m.

Charla: Ecobarrio El Recodo: aulas ambientales abiertas para la infancia y la defensa del territorio – Colectivo Patrulleritos

Lugar: Sede del Jardín Botánico de Bogotá, auditorio sala tres.

Hora: 4:00 p. m. a 5:00 p. m.

Jueves 29 de de enero

Taller de ilustración botánica para niños

Lugar: Sede del Jardín Botánico de Bogotá, aula multifuncional.

Hora: 10:00 a. m. a 11:00 a. m.

Recorrido: Raíces del clima: lo que las plantas nos enseñan

Lugar: Sede del Jardín Botánico de Bogotá, tropicario.

Hora: 11:00 a. m. a 12:00 m.

Recorrido: ¡Auxilio nos estamos extinguiendo!

Lugar: Sede del Jardín Botánico de Bogotá, mapa principal.

Hora: 1:00 p. m. a 2:00 p. m.

Recorrido: Caminando Bogotá desde sus árboles

Lugar: Sede del Jardín Botánico de Bogotá, mapa principal.

Hora: 2:00 p. m. a 3:00 p. m.

Viernes 30 de enero

Charla: Acción por el clima – OPEPA

Lugar: Sede del Jardín Botánico de Bogotá, auditorio sala tres.

Hora: 10: 00 p. m. a 11:00 a. m.

Taller educativo sobre ecosistemas, fauna silvestre y tráfico ilegal de especies, con material pedagógico y elementos demostrativos – Fundación Ambiental ECO-S Colombia

Lugar: Sede del Jardín Botánico de Bogotá, aula multifuncional.

Hora: 9:00 a. m. a 12:00 m.

Stand: Huertas y agroecología en casa

Lidera: Secretaría Distrital de Ambiente de Bogotá (SDA).

Lugar: Sede del Jardín Botánico de Bogotá, aula ambiental.

Hora: 9:00 a. m. a 4:00 p. m.

Stand lúdicoambiental Bioparque La Reserva (BLR)

Lugar: Sede del Jardín Botánico de Bogotá, aula ambiental.

Hora: 10:30 a. m. a 4:00 p .m.

Proceso de Participación: Uaque Maloka

Lugar: Sede del Jardín Botánico de Bogotá, auditorio sala tres.

Hora: 11:00 a. m.

Franja Aventura ambiente

Lidera: Museo Universidad de La Salle

Lugar: Sede del Jardín Botánico de Bogotá, Monóptero.

Hora: 11:00 a .m. a 1:00 p. m.

Charla: Las 7 coincidencias por las que estamos aquí – Líder Pedagógico

Lidera: Planetario de Bogotá.

Lugar: Sede del Jardín Botánico de Bogotá, auditorio sala tres.

Hora: 2:00 a 4:00 p. m.

Muestra musical artística

Lidera: Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud (IDIPRON)

Sede del Jardín Botánico de Bogotá, plazoleta tropicario.

Hora: 3:00 p. m.

Sábado 31 de enero

Biodiversidad para niños (Pintucaritas)

Lidera: Secretaría Distrital de Ambiente de Bogotá (SDA).

Lugar: Sede del Jardín Botánico de Bogotá, aula ambiental.

Hora: 9:00 a. m. a 12:00 m.

Leer las hojas del jardín: ejercicio de técnicas de frottage y prensado botánico – Fundación Ambiental ECO-S Colombia

Lugar: Sede del Jardín Botánico de Bogotá, aula multifuncional.

Hora: 9:00 a. m. a 12:00 m.

¿Cambio climático?: Tu estilo de vida hace la diferencia – Red Ambiental de Bogotá

Lugar: Sede del Jardín Botánico de Bogotá, domo educativo.

Hora: 9:00 a. m. a 12:00 m.

Feria: Ser parte de la solución – Cambiathon

Lugar: Sede del Jardín Botánico de Bogotá, plazoleta principal.

Hora: 9:00 a. m. a 2:00 p. m.

Charla: “Por los caminos del agua en Bogotá” – Red Ambiental de Bogotá

Lugar: Sede del Jardín Botánico de Bogotá, auditorio sala tres.

Hora: 10:00 a. m.

Stand lúdicoambiental – Bioparque La Reserva (BLR)

Lugar: Sede del Jardín Botánico de Bogotá, aula ambiental.

Hora: 10:30 a. m. a 4:00 p. m.

Stand del cambio climático – OPEPA

Lugar: Sede del Jardín Botánico de Bogotá, aula ambiental.

Hora: 9:00 a. m. a 12:00 m.

Estación lúdico educativa

Lugar: Sede del Jardín Botánico de Bogotá, domo educativo.

Hora: 11:00 a. m. a 1:00 p. m. y 2:00 a 4:00 p. m.

Estación literaria: de la reflexión a la acción

Lugar: Sede del Jardín Botánico de Bogotá, pérgola.

Hora: 11:00 a. m. a 1:00 p. m. y 2:00 a 4:00 p. m.

Taller de huertas para niños – Huerta La Bonanza y El abrigo de Letras

Lugar: Sede del Jardín Botánico de Bogotá, huerta

Hora: 11:00 a. m.

Domingo 1 de febrero

Avistamiento de aves de mi ciudad, un ejercicio de ciencia ciudadana

Evento con inscripción previa

Lugar: Humedal Santa María del Lago, ubicado en la calle 73A #77A-01.

Hora 7:00 a 10:00 a. m.

Leer las hojas del jardín: ejercicio de técnicas de frottage y prensado botánico

Lidera: Fundación Ambiental ECO-S Colombia

Lugar: Sede del Jardín Botánico de Bogotá, aula multifuncional.

Hora: 9:00 a. m. a 12:00 m.

Recorrido: Pedagogía de la Madre Tierra

Lugar: Sede del Jardín Botánico de Bogotá, mapa principal.

Hora: 10:00 a. m. a 11:00 a. m.

Stand lúdicoambiental – Bioparque La Reserva (BLR)

Lugar: Sede del Jardín Botánico de Bogotá, aula ambiental.

Hora: 10:30 a. m. a 4:00 p. m.

Experiencia sonora: Los sonidos del cambio climático

Lugar: Sede del Jardín Botánico de Bogotá, monóptero.

Hora: 10:30 a 11:30 a. m.

Estación lúdico educativa

Lugar: Sede del Jardín Botánico de Bogotá, domo educativo.

Hora: 11:00 a.m. a 1:00 p. m. y 2:00 a 4:00 p. m.

Estación literaria: de la reflexión a la acción

Lugar: Sede del Jardín Botánico de Bogotá, pérgola.

Hora: 11:00 a. m. a 1:00 p. m. y 2:00 a 4:00 p. m.

Recorrido: Un país, muchos climas

Lugar: Sede del Jardín Botánico de Bogotá, mapa principal.

Hora: 1:00 a 2:00 p. m.

Taller estampado encuadernación artesanal

Lugar: Sede del Jardín Botánico de Bogotá, monóptero.

Hora: 2:00 a 4:00 p. m.

Taller: Tras las huellas de la biodiversidad

Lidera: Parceros por Colombia.

Lugar: Sede del Jardín Botánico de Bogotá, aula multifuncional.

Hora: 3:00 a 4:00 p. m.

Experiencia sensorial del camino de la serpiente

Lidera: Trébola Organización Ecológica.

Sede del Jardín Botánico de Bogotá, domo herbal.

Hora: 3:00 a 5:00 p. m.

Clausura: Presentación de música andina

Lidera: Agrupación Alma Cóndor.

Sede del Jardín Botánico de Bogotá, tropocario.

Hora: 4:00 a 5:00 p. m.

¿Por qué se celebra la Semana Ambiental?

En Bogotá, a través del Acuerdo Distrital 197 de 2005, se conmemora la Semana Ambiental y su objetivo es sensibilizar a todos los ciudadanos sobre el cuidado de los ecosistemas, la protección y conservación de la biodiversidad, y el uso sostenible de los recursos naturales.

El Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis (JBB) es una de las entidades en todo el país con mayor número de eventos para esta semana del ambiente, con 62 en total,que comprenden actividades culturales, académicas y lúdicas, plantaciones, bicirrecorridos, talleres de terapia de naturaleza, avistamiento de aves y foros, en una programación que se extiende por las distintas localidades del Distrito.