    Fueron abatidos dos integrantes de las disidencias de las Farc de alias Calarcá y capturados dos de Iván Mordisco

    –En operaciones conjuntas en el Meta, el Ejército neutralizó a dos integrantes clave de la estructura Marco Aurelio Buendía de las disidencias de las Farc de alias Calarcá. Uno de los abatidos fue alias ‘La Gorda’, jefe de seguridad del cabecilla principal alias ‘Pate Palo’.

    El operativo se registró en la vereda Alto Caño Cafra, Vista Hermosa, liderado por la Fuerza de Tarea Omega, donde también se logró la incautación de fusiles, munición de guerra y equipos logísticos como plantas eléctricas y radios. Con esto, se debilita el brazo armado del bloque Jorge Suárez Briceño en el suroriente del país.

    De otro lado, en el norte del Cauca, fue capturado alias ‘Pirulo’, tercer cabecilla de la estructura Dagoberto Ramos Ortiz de las disidencias de las Farc, principal dinamizador de acciones terroristas, narcotráfico y desplazamientos forzados en la región.

    La operación se desarrolló en la vereda El Palo, en la vía Caloto-Corinto, que concluyó con la captura de otro presunto delincuente de esta estructura y la incautación de fusiles AK-47, pistolas y equipos de comunicación.

    Alias ‘Pirulo’, con 9 años de historial delictivo, era el responsable de coordinar ataques con drones y sembrar zozobra en municipios como Santander de Quilichao y Toribío.

    «Con este resultado, debilitamos contundentemente el mando y control de las organizaciones ilegales en el suroccidente del país y reafirmamos nuestro compromiso inquebrantable de proteger a la población civil y preservar la estabilidad del territorio», precisó el mando militar.

