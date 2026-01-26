Trump atribuye los muertos a manos del ICE en Mineápolis «al caos provocado por los demócratas»

–El presidente Donald Trump acusó a los estados y «ciudades santuario» gobernados por demócratas de negarse a cooperar con las autoridades del ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas) y de «alentar a los agitadores de izquierda a obstruir ilegalmente sus operaciones».

Según Trump, sus opositores «priorizan a los inmigrantes ilegales» por encima de otros, creando así «circunstancias peligrosas para todos los involucrados». «Trágicamente, dos ciudadanos estadounidenses han perdido la vida como resultado de este caos provocado por los demócratas», afirmó.

En un extenso mensaje publicado este domingo en su cuenta de Truth Social, el mandatario estadounidense afirmó que «decenas de millones de delincuentes inmigrantes ilegales» ingresaron durante la gestión anterior de Joe Biden, entre los que se encontraban «miles de asesinos, violadores, secuestradores, narcotraficantes y terroristas convictos».

En otro mensaje, el mandatario pidió a las administraciones demócratas, en especial a la del gobernador de Minesota, Tim Walz, a cooperar con su Gobierno para «hacer cumplir las leyes […], en lugar de resistirse y avivar la división, el caos y la violencia».

Igualmente señaló que sus opositores «deben asociarse con el Gobierno Federal para proteger a los ciudadanos estadounidenses en la rápida expulsión de todos los extranjeros ilegales criminales en nuestro país. Algunos demócratas, en lugares como Memphis, Tennessee o Washington, DC, lo han hecho, lo que ha dado como resultado calles más seguras para TODOS».

Por otra parte, Trump solicitó al Congreso «aprobar de inmediato una legislación para erradicar las ciudades santuario, que son la causa principal de todos estos problemas». «Las ciudades estadounidenses deben ser santuarios seguros solo para los ciudadanos estadounidenses respetuosos de la ley, no para los inmigrantes ilegales que violaron las leyes de nuestra nación», explicó.

El asesinato de la nueva víctima del ICE en Mineápolis, un hombre de 37 años identificado como Alex Jeffrey Pretti, ocurrió durante una redada para localizar a un inmigrante indocumentado buscado por agresión violenta, comunicó el Departamento de Seguridad Nacional. En el momento de los hechos un individuo que llevaba una pistola se acercó a los uniformados; los agentes intentaron desarmarlo, pero este se resistió violentamente.

Temiendo por su vida y la de sus compañeros, un agente disparó para defenderse, señaló el organismo, apuntando que los médicos presentes en el lugar brindaron asistencia médica inmediata, pero el hombre fue declarado muerto en el lugar. En videos publicados en las redes sociales se puede ver a los efectivos retener a un hombre en el suelo, antes de que uno de ellos desenfunde su arma y le dispare repetidamente.

Tras el tiroteo, más de un centenar de manifestantes —cifra que creció con rapidez— se congregaron en el lugar para exigir el arresto de los agentes federales implicados. Ante la escalada de violencia, las fuerzas del orden desplegaron vehículos blindados, dispersaron la protesta con gases lacrimógenos y realizaron arrestos.

ADVERTENCIA: LAS SIGUIENTES IMÁGENES PUEDEN HERIR SU SENSIBILIDAD

??? MOMENTO en que los agentes del ICE disparan contra un hombre en Mineápolis Se ha difundido un nuevo video en el que se observa a agentes federales disparando contra una persona durante un enfrentamiento en Mineápolis, Minesota.https://t.co/R5oQa7YImP pic.twitter.com/o1DJTtHCHT — RT Última Hora (@RTultimahora) January 24, 2026

No es el primer incidente de este tipo en Mineápolis. A principios de enero, Renee Good, una ciudadana estadounidense, fue asesinada por un miembro del ICE durante una redada antiimigratoria, lo que ha causado gran conmoción y rechazo entre los residentes de la zona, quienes catalogan las acciones de los agentes como un acto violento innecesario.

Desde entonces, se han registrado varios casos de exceso de fuerza por parte de los agentes migratorios contra la población durante las redadas.

Por su parte, los residentes de la ciudad salen a las calles en medio de una huelga general para exigir que los agentes del ICE abandonen el estado. (Información RT).