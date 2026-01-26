México: Ataque sicarial en un partido de fútbol deja 11 personas muertas

–(Imagen red social). Un grupo de sicarios irrumpió en una cancha de futbol del municipio mexicano de Salamanca (Guanajuato) y asesinó a 11 personas. Por lo menos 10 más resultaron heridas. El ataque fue ejecutado en la tarde de este domingo, cuando varios hombres armados descendieron de tres camionetas, ingresaron a la cancha en la que se llevaba a cabo un partido de fútbol y comenzaron a disparar de manera indiscriminada.

Entre el público había menores de edad. Al escucharse los disparos se vivieron escenas de pánico, con personas que gritaban y corrían para tratar de escapar. Más tarde, los policías que revisaron el lugar encontraron más de 100 casquillos.

La Fiscalía General del Estado de Guanajuato confirmó que seis personas continuan en atención médica por heridas de bala después del ataque. Hasta este lunes, las autoridades no comunicaron ninguna detención por el hecho.

«Desde el primer momento en que se tuvo conocimiento de los hechos, la Fiscalía desplegó agentes del Ministerio Público, agentes de Investigación Criminal y personal pericial, quienes llevaron a cabo el procesamiento del lugar, el levantamiento de indicios, la elaboración de dictámenes periciales y las diligencias ministeriales», indicó la dependencia en un comunicado.

Además, aseguró que se mantiene en coordinación con autoridades municipales y estatales y, a nivel federal, con la Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional para resguardar la zona y proteger a la población.

Guanajuato enfrentó un fin de semana violento, ya que el sábado fueron ejecutadas seis personas en distintos municipios. Presuntamente, en esos hechos estuvo involucrado el grupo criminal ‘La Marriza’, vinculado al Cártel de Santa Rosa de Lima. (Información RT).