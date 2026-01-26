-Dólar TRM $3,676.02 (vigente 27 de enero)

-Euro $ 4,321.00

-Bitcoin US$ 87.595,10

Tasa de Interés

-DTF: 8,02%

-UVR: $ 397,64

-Tasa de Usura 24,36%

-Café US$ 3,69

-Petróleo Brent US$ 60,59

-Oro-Compra Banco de la República $ 549.590,24