Indicadores Económicos Ariel Cabrera Publicado el lunes enero 26, 2026 -Dólar TRM $3,676.02 (vigente 27 de enero) -Euro $ 4,321.00 -Bitcoin US$ 87.595,10 Tasa de Interés -DTF: 8,02% -UVR: $ 397,64 -Tasa de Usura 24,36% -Café US$ 3,69 -Petróleo Brent US$ 60,59 -Oro-Compra Banco de la República $ 549.590,24