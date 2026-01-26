    • Economía Nacional

    -Dólar TRM $3,676.02 (vigente 27 de enero)
    -Euro $ 4,321.00
    -Bitcoin US$ 87.595,10

    Tasa de Interés

    -DTF: 8,02%
    -UVR: $ 397,64
    -Tasa de Usura 24,36%

    -Café US$ 3,69
    -Petróleo Brent US$ 60,59
    -Oro-Compra Banco de la República $ 549.590,24

