Priorizar investigación contra responsables de crímenes en materia de salud, pide Petro a la Fiscalía

–En su cuenta de la red social X, el presidente Gustavo Petro fustigó nuevamente a las EPS, advirtiendo que a pesar de que el Estado ha girado cuantiosos recursos a las entidades del sector salud, los usuarios que demandan de los servicios médicos no son atendidos.

Por ello, solicitó a la fiscal general de la Nación «priorizar toda la investigación penal sobre posibles crímenes cometidos contra el pueblo de Colombia, al desatender sus obligaciones contractuales con el Estado, que ha girado todos los recursos, como nunca antes, para que exista más salud y vida en el pueblo de Colombia»,

El jefe de Estado advirtió que esto ocurre a pesar de que la Constitución ampara el derecho a la salud de todos los colombianos.

“Es que la Constitución de 1991, que ordena el derecho a la salud de todos y todas las colombianas, prevalece en una democracia», agregó.

Asimismo, argumentó que hay situaciones del sistema de salud que ponen en alto riesgo la vida de los colombianos.

En ese sentido manifestó que “el sistema sanitario basado en intermediarios financieros y el monopolio de la importación de medicamentos es altamente riesgoso».

No es la primera vez que el jefe de Estado se refiere en estos términos al deterioro del servicio de salud a los pacientes, en particular a manos de las EPS privadas.

“El sistema de EPS privadas, como aseguradoras financieras, sacrificó el nivel de vida del personal de salud con contrataciones civiles de hambre. Eso deterioró el servicio a los pacientes de las EPS privadas; no financiaron el sistema preventivo y primario y por eso hay congestiones en urgencias», expresó recientemente en su cuenta de X, el pasado 12 de enero.

También indicó: “El sistema solo maximiza ganancias en deterioro de la salud en Colombia; por eso en los últimos diez años no mejoró el nivel de salud de los colombianos».

“Todo propietario de EPS debe pagar lo que le corresponde de la deuda pública de sus EPS», afirmó el presidente Petro respecto a irregularidades del sistema.