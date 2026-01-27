EE.UU contabiliza 126 muertos en ataques a ‘narcolanchas’ en el Caribe y el Pacífico

–El número de muertos vinculados a los ataques de la Administración del presidente de EE.UU., Donald Trump, contra supuestas narcolanchas se elevó a 126, incluidas aquellas dadas por desaparecidas en el mar, confirmó el mando militar estadounidense.

Según reportan medios locales, 116 personas murieron en el acto en al menos 36 ataques realizados desde principios de septiembre del año pasado en el mar Caribe y el Pacífico oriental. Otras diez se consideran fallecidas después de que los equipos de búsqueda no encontraran supervivientes tras distintos bombardeos.

Ocho de los desaparecidos se arrojaron al agua el 30 de diciembre, cuando fuerzas estadounidenses atacaron tres embarcaciones acusadas de transportar drogas. Los otros dos muertos viajaban en lanchas alcanzadas el 27 de octubre y el pasado viernes.

El mandatario estadounidense ha sostenido que los ataques son una escalada necesaria para frenar el flujo de drogas, aunque su Gobierno no ha aportado pruebas que respalden la versión de que las víctimas eran «narcoterroristas». La campaña comenzó en paralelo a un amplio despliegue militar en la región que culminó con la captura a principios de enero del presidente venezolano, Nicolás Maduro, ahora procesado por narcotráfico en Estados Unidos.

El ultimo bombardeo de EE.UU a una narcolancha se produjo el pasado viernes 23 de enero, en el Océano Pacífico. Alí murieron «dos narcoterroristas» y uno sobrevivió al ataque.

On Jan. 23, at the direction of @SecWar Pete Hegseth, Joint Task Force Southern Spear conducted a lethal kinetic strike on a vessel operated by Designated Terrorist Organizations. Intelligence confirmed the vessel was transiting along known narco-trafficking routes in the Eastern… pic.twitter.com/BzeBBapfMQ — U.S. Southern Command (@Southcom) January 23, 2026

TRADUCCION: Estados Unidos. Comando Sur

El 23 de enero, bajo la dirección de @SecWar Pete Hegseth, de la Fuerza de Tarea Conjunta Lanza del Sur, llevó a cabo un ataque cinético letal contra un barco operado por organizaciones terroristas designadas. La inteligencia confirmó que el barco estaba transitando por rutas conocidas de narcotráfico en el Pacífico Oriental y estaba involucrado en operaciones de narcotráfico. Dos narcoterroristas murieron y uno sobrevivió al ataque. Tras el enfrentamiento, USSOUTHCOM lo notificó inmediatamente @USCG para activar el sistema de Búsqueda y Rescate del sobreviviente.

——

These vessels tried U.S. resolve by participating in a sanctions-evading, illicit oil shipping network that directly supported narco-terrorists and malign actors. They were all captured by U.S. forces without incident. The Department of War, in support of @DHSgov, @StateDept,… pic.twitter.com/9CM1qbRkJ7 — U.S. Southern Command (@Southcom) January 26, 2026

Estados Unidos. Comando Sur

Estos buques probaron la determinación de Estados Unidos participando en una red ilícita de transporte de petróleo que evadía sanciones y apoyaba directamente a narcoterroristas y actores malignos. Todos fueron capturados por las fuerzas estadounidenses sin incidentes.

El Departamento de Guerra, en apoyo de @DHSgov, @StateDept, y @ElDepartamento de Justicia, se compromete a detener todos los petroleros “de flota oscura” que operan desafiando la cuarentena establecida por el presidente Trump para los buques sancionados en el Caribe.

Fuerzas militares estadounidenses desplegadas en el #SOUTHCOM El área de responsabilidad está apoyando OpSouthernSpear, según lo indicado por @DeptofWar, y @POET’ prioridad para proteger la Patria. (Información RT).