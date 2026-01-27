Régimen chavista revela cuánta inversión necesita para elevar «exponencialmente» su producción petrolera

–El presidente de la Asamblea Nacional venezolana, Jorge Rodríguez, durante la Consulta Pública Nacional del proyecto de reforma parcial de la Ley Orgánica de Hidrocarburos, afirmó que «es el momento en que se dispare de manera exponencial la producción de petróleo de Venezuela».

Según indicó, «la única manera» de hacerlo es «a través de la fuerza atractriz» para que llegue la inversión extranjera y entren los recursos que se necesitan para la explotación de los llamados «campos verdes» —hasta ahora no explotados— o los campos que «se han venido agotando con el tiempo».

«Estábamos hablando de que son más o menos 50.000 millones de dólares los que se necesitan para poder llevar la producción a cinco o un poco más de millones de barriles […]. Si alguien tiene esa plata que nos la preste y si no la tiene que nos dejen reformar la ley», instó.

La modificación se necesita para que «pueda venir la inversión, para que puedan venir las empresas extranjeras en un clima y en una condición de seguridad jurídica», sostuvo.

Al mismo tiempo, el funcionario aseguró que no se están «bajando o regalando las regalías del petróleo». «Es que es la inversión que hace el Estado venezolano cuando la empresa privada, extranjera o nacional, trae recursos para invertir en los llamados campos verdes», indicó.

Ante esta situación, anunció que la reforma de la Ley Orgánica de Hidrocarburos permitirá incorporar «un experimento que resultó exitoso»: los llamados Contratos de Participación Productiva (CPP), que permitieron a Venezuela alcanzar un «aumento sustancial de la producción de petróleo, con el récord» al cierre de diciembre de 2025.

Por su parte, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, afirmó este lunes que tras 108 años de explotación petrolera, el país suramericano «registra su mayor pico de reservas» de crudo.

«Es verdad que en 108 años, Venezuela ha consumido 78.000 millones de barriles, pero hay que decirlo: al día de hoy, Venezuela registra su mayor pico de reservas […]. ¿Se dan cuenta que es un país atractivo para invertir, para producir y en un marco de seguridad jurídica?», sostuvo la mandataria en una consulta pública para la reforma de la Ley de Hidrocarburos.

Desde otro lado, la dignataria encargada respondió a las declaraciones «poco pertinentes y ofensivas» del secretario del Tesoro de EE.UU., Scott Bessent, en las que aseguró que su país controlaría las operaciones administrativas relacionadas con la venta del crudo venezolano y decidiría el momento en el que se convocaría a elecciones.

«El pueblo de Venezuela no acepta órdenes de ningún factor externo. El pueblo de Venezuela tiene Gobierno y este Gobierno obedece al pueblo. Es la reciprocidad en esa relación entre el pueblo venezolano, sus autoridades y sus instituciones», advirtió.

Rodríguez aseveró que se sentía «feliz de tener, en esta coyuntura difícil de Venezuela, el honor de representar a los venezolanos y a las venezolanas, y obedecer al pueblo venezolano».

«No tenemos otro factor externo al cual obedecer y las amenazas personales que recibo, quiero que sepan que tuve conciencia de las mismas cuando me juramenté como presidenta encargada y asumí. No tenemos miedo. Tampoco tenemos miedo a relaciones de respeto con EE.UU., pero deben ser de respeto, de respeto a la legalidad internacional, de respeto humano mínimo en relaciones interpersonales y de respeto a la dignidad y a la historia de Venezuela», concluyó. (Información RT).