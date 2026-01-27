Juzgado respaldó decisión de la Agencia Nacional de Hidrocarburos sobre cesión de la reserva gasífera Bloque Sinú-9

–Un juez de Control de Garantías le dio la razón a la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) en su decisión de aprobar la cesión del Bloque Sinú-9, una de las principales reservas gasíferas del país ubicada en la cuenca Sinú–San Jacinto, en el departamento de Córdoba.

En efecto, el juez 20 de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá negó por improcedente la acción de tutela que fue presentada por Felipe Jesús Pimienta Barrios, en contra de la ANH.

El accionante, como representante legal de la firma FG Oil & Gas Inc., argumentó, en el recurso jurídico, presuntas afectaciones a los derechos fundamentales al debido proceso y de petición.

Sin embargo, el fallo emitido el 15 de enero de 2026 advierte que la ANH dio respuesta a todos los derechos de petición radicados por Pimienta Barrios y dio cumplimiento legal a sus actuaciones para el trámite de cesión de los derechos que sobre el bloque tenía el Consorcio Sinú-9.

Este bloque de exploración y producción gasífera tiene una de las reservas estratégicas más grandes del país en pozos como Mágico–1X y Brujo–1X, que, según la entidad, “confirma una prospectividad gasífera con una capacidad de producción de alrededor de 21 millones de pies cúbicos/día a partir de julio de 2025”.

Las cesión del bloque Sinú-9 fue aprobada el pasado 29 de diciembre, luego de nueve meses de estudios técnicos pormenorizados por parte de la ANH y el cesionario, la estatal francesa Maurel & Prom Colombia Sociedad Ltda. de quien se dice “cuenta con las capacidades señaladas en la normatividad vigente que permiten garantizar la continuidad en la operación de este activo estratégico”.

Incluso, la ANH señala que la nueva cesionaria “es una de las más reconocidas y sólidas del mundo”, con un patrimonio a 2024 de US$1.200 millones, y activos por US$2.000 millones, y un Ebitda de US$368 millones.

La acción judicial también pedía la suspensión del acto administrativo que aprobó la cesión del contrato de exploración y producción, petición que fue desestimada por el juzgado.

Para el presidente de la entidad, Orlando Velandia Sepúlveda, con esta decisión “la justicia constitucional respalda la legalidad y el proceder de la ANH frente a las pretensiones del accionante, al confirmar que sus actuaciones se ajustaron plenamente al ordenamiento jurídico”.