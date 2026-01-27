Programa BEPS de Colpensiones ofrece nuevos incentivos a sus ahorradores

–El programa BEEP (Beneficios Económicos Periódicos) que administra Colpensiones, amplió para 2026 el monto máximo de ahorro que pueden hacer las personas que devengan menos de un salario mínimo, y amplió los beneficios para los usuarios.

Para la vigencia de 2026, la Junta Directiva de Colpensiones y la Comisión Intersectorial de Pensiones y BEPS establecieron que el aporte mínimo se mantiene en $20.000 mensuales y un máximo de $2.450.000 anuales.

El objetivo del programa es “que las personas ahorradoras tengan la posibilidad de acumular un capital y recibir beneficios que les permita disfrutar hoy y descansar mañana, teniendo cómo alcanzar metas y cubrir necesidades básicas”, aseguró Javier Eduardo Guzmán, vicepresidente de BEPS de Colpensiones.

Incentivos BEPS 2026

El directivo explicó que para este año el programa ofrece nuevos incentivos para sus ahorradores.

El plan de incentivos para este año incluye:

• Bonos de consumo para la compra de bienes y servicios.

• Bonos para adquirir vivienda y equiparla.

• Seguro de vida sin costo, con amparo por enfermedades graves y cobertura exequial.

Guzmán explicó que para aplicar al seguro de vida las personas ahorradoras en el programa BEEP deben hacer aportes correspondientes a seis salarios mínimos diarios legales vigentes, es decir, $350.181, o por lo menos seis aportes de cualquier valor, pero no menores a $20 mil.

“Todas las personas que, de manera juiciosa hagan su ahorro, tendrán entre otros beneficios, un seguro de vida y amparo por enfermedades graves y desmembración. Este microseguro de vida ha sido reconocido a nivel internacional como una de las mejores prácticas en las américas, para incentivar el ahorro”, agregó el vicepresidente del programa.

Sobre el programa BEPS

Es un Servicio Social Complementario de Colpensiones, busca proteger económicamente la vejez de los colombianos y las colombianas que reciben ingresos inferiores a un salario mínimo y que no alcanzan a cotizar a pensión, de manera que con sus ahorros puedan tener un ingreso de por vida o utilizarlos para completar las semanas requeridas y disfrutar de una pensión de vejez.

Con corte al 31 de diciembre de 2025, el programa cerró con 1’214.675 afiliados, de los cuales 53.196 ya disfrutan de un ingreso vitalicio y 460 utilizaron sus ahorros para completar las semanas para la pensión de vejez, aplicando al Sistema de Equivalencias de Colpensiones.

Los ahorradores pueden hacer sus aportes mensuales a través de los 40.247 puntos de recaudo de las redes Sured/Paga Todo, SuperGiros y Reval, ubicados en locales, droguerías, tiendas, supermercados y demás establecimientos cercanos a sus hogares o lugares de trabajo a nivel nacional.

Toda la información del programa puede consultarse en la página web de Colpensiones (www.colpensiones.gov.co) o en los Puntos de Atención Colpensiones (PAC), en todo el territorio nacional o virtualmente en la zona transaccional.

Otras ventajas para los usuarios del programa BEEP son:

• Se abre una cuenta de ahorros gratuita, no genera costos de administración.

• Rentabilidad sobre los ahorros de la persona vinculada.

• El Estado garantiza que el dinero no pierda valor con el tiempo.

• El Gobierno nacional premia la fidelidad en el ahorro con un incentivo del 20% sobre el capital ahorrado cada año.