Privadas de la libertad dos personas por el presunto delito de extorsión en Bogotá

Foto: Décima Tercera Brigada?del Ejército

Tropas del Gaula Militar de la Décima Tercera Brigada del Ejército, en coordinación con el CTI Gaula de la Policía de Bogotá, lograron la captura en flagrancia de dos personas de nacionalidad extranjera por el presunto delito de extorsión, en hechos ocurridos en el barrio María Paz, en la localidad de Kennedy.

Las capturas se realizaron en el momento en que los sujetos pretendían recibir la suma de cinco millones de pesos, exigidos de manera extorsiva a la víctima, quien es propietario de un taller de mecánica automotriz del sector. De acuerdo con las primeras investigaciones, los capturados serían presuntos integrantes de la estructura de delincuencial organizada transnacional Tren de Aragua, quienes fueron puestos a disposición de la autoridad competente.

Estas capturas hacen parte de la ofensiva militar de la Décima Tercera Brigada contra los delitos de la extorsión y el secuestro en Bogotá y Cundinamarca, reafirmando el compromiso del Ejército Nacional con la seguridad, la convivencia y la tranquilidad de los habitantes del centro del país.

Recuerde denunciar cualquier hecho contrario a la convivencia o delictivo en la ciudad a través de la Línea de Emergencias 123. La denuncia es clave para lograr las sanciones o procesos investigativos que permitan la lucha contra el crimen y contribuir a que Bogotá camine segura.