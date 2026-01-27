Trabajo si hay: Operador de TransMilenio busca a 100 operarios de lavado y embellecimiento de buses

Foto: TransMilenio.

La Agencia Distrital de Empleo de Bogotá de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE) con su estrategia ‘Talento Capital’, traen una convocatoria con 100 vacantes para el cargo de operario u operaria de lavado y embellecimiento de flota de buses del Sistema TransMilenio. Esta convocatoria presencial se realiza este martes 27 de enero de 2026, en la localidad de Usme. ¡Conoce aquí todos los detalles!

La Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE) con su estrategia ‘Talento Capital’ y el concesionario de TransMilenio, Grupo Somos, liderarán una gran Feria de Empleo para integrar el equipo de lavado y limpieza de los buses articulados y biarticulados. ¿Te interesa?

La cita es en el Auditorio del Portal de Usme, ubicado en la avenida Caracas con calle 63C sur, de 9:00 a. m. a 11:00 a. m. No olvides llevar varias horas de vida impresas, así como tu documento de identidad.

Son en total 100 puestos de trabajo disponibles para:

Operario u operaria de lavado y embellecimiento de flota de buses.

Para acceder a las vacantes laborales de ‘Talento Capital’ de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE), la Agencia Distrital de Empleo de Bogotá y DE TransMilenio, no se requieren intermediarios o pago de dineros. Evita estafas.

Recuerda mantenerte al día sobre nuevas oportunidades laborales, consejos para afrontar procesos de selección, convocatorias a cursos gratuitos y certificables, y pautas para elaborar una hoja de vida efectiva, entre otros, a través del canal de WhatsApp Empleo en Bogotá.