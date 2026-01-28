Descubren en Soacha bodega de almacenamiento de sustancias para la producción en gran escala de cocaína

–Actividades investigativas orientadas por la Fiscalía General de la Nación permitieron detectar una bodega en Soacha (Cundinamarca), que servía como centro de almacenamiento de insumos químicos para el procesamiento a gran escala de clorhidrato de cocaína.

En diligencia de registro y allanamiento realizada de manera articulada con unidades de la Policía Nacional fueron incautadas en el lugar más de 25 toneladas de precursores. Las sustancias líquidas estaban acopiadas en 213 canecas plásticas y metálicas; mientras que un polvo de color negro permanecía agrupado en 42 sacos. Adicionalmente, se encontraron 5 hornos microondas, un celular, un tractocamión y un furgón. Los elementos hallados superarían en valor los 2.600 millones de pesos.

Las evidencias dan cuenta de que el inmueble era utilizado para acumular químicos de diferente índole, que luego eran trasladados por vía terrestre a El Tambo (Cauca) y otras zonas de producción de estupefacientes en el suroccidente del país.

En el procedimiento realizado los investigadores capturaron en situación de flagrancia a César Augusto Cuaspud Castaño, quien sería el encargado del embalaje y empaque de los insumos para su envío. Un fiscal de la Seccional Cundinamarca lo presentó ante un juez penal de control de garantías y le imputó el delito de tráfico de sustancias para el procesamiento de narcóticos.

El procesado no aceptó el cargo y deberá cumplir medida de aseguramiento privativa de la libertad en establecimiento carcelario.

Durante las audiencias concentradas el juez avaló la incautación de los precursores y autorizó su posterior destrucción.