Cortes de luz este miércoles 28 de enero de 2026 en Bogotá, Soacha, Funza, Mosquera, Chía y Zipaquirá
-(Foto Enel Colombia). Por trabajos de mantenimiento y de ajuste de redes, hay cortes del servicio de energía este miércoles 28 de enero de 2026 en sectores de la capital de la República y de los municipios de Soacha, Funza, Mosquera, Chía y Zipaquirá, Cundinamarca.
Localidad de Antonio Nariño
Barrio Villa Mayor Oriental. De la calle 37 Sur a calle 41 Sur entre carrera 33 a carrera 40 – Desde las 8:30 a. m. hasta las 5:30 p. m.
Localidad de La Candelaria
Barrio La Catedral. De la calle 12 a calle 14 entre carrera 6 a carrera 8 – Desde las 7:45 a. m. hasta las 4:45 p. m.
Localidad de Puente Aranda
Barrio Los Ejidos. De la calle 9 a calle 11 entre carrera 37 a carrera 39 – Desde la 1:00 p. m. hasta las 5:00 p. m.
Localidad de Fontibón
Barrio El Chanco Rural III. De la carrera 122 a carrera 124 entre calle 11 a calle 13 – Desde las 2:00 p. m. hasta las 6:00 p. m.
Localidad de Teusaquillo
Barrio Nicolás de Federmán. De la calle 56 a calle 58 entre carrera 44 a carrera 46 – Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.
Localidad de Usaquén
Barrio Verbenal San Antonio. De la carrera 8 a carrera 10 entre calle 183 a calle 185 – Desde las 9:30 a. m. hasta las 5:00 p. m.
Localidad de Usme
Barrio Olarte. Vereda Olarte – Desde las 7:15 a. m. hasta las 5:30 p. m.
Municipios aledaños a Bogotá
Soacha – Comuna 1, Cundinamarca
Barrio Zona Industrial Santa Ana. Kilómetro 16 – Desde las 8:15 a. m. hasta las 12:00 m.
Funza, en Cundinamarca
Municipio de Funza. De la carrera 4 Este a carrera 6 Este entre calle 19 a calle 21 – Desde las 9:00 a. m. hasta las 5:30 p. m.
Mosquera, en Cundinamarca
Municipio de Mosquera. Sector Tobia Chica, de la carrera 3 Este a carrera 6 Este entre calle 18 a calle 21 – Desde las 7:45 a. m. hasta las 5:45 p. m.
Chía, en Cundinamarca
Municipio de Chía. De la carrera 0 a carrera 2 entre calle 15 a calle 17 – Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.
Zipaquirá, en Cundinamarca
Municipio de Zipaquirá. Vereda Pasoancho – Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.
Recomendaciones y consejos para los usuarios de Enel Colombia
-Cuide sus electrodomésticos: lo mejor es tenerlos desconectados durante la intervención, así evita posibles daños por las intermitencias del servicio.
-Organice sus actividades: recuerde que los trabajos programados pueden implicar cortes de luz. Por ello, debe tener en cuenta las horas en que se hará la intervención y prepararse.
-Conserve sus alimentos: durante el corte de energía, evite abrir la nevera varias veces. De esa forma, la comida que esté refrigerada se mantendrá en buen estado.
-Permite la entrada del personal técnico: en caso de que sea necesario, el personal de la compañía debe ingresar a edificios, conjuntos u oficinas.
-En ese caso, autorice su ingreso para que los trabajos se puedan llevar a cabo en los tiempos previstos. Sin embargo, si le preocupa la seguridad, Enel Colombia recomienda validar la identidad de sus trabajadores llamando al 601 5 115 115 en Bogotá y Cundinamarca.