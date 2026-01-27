Cortes de luz este miércoles 28 de enero de 2026 en Bogotá, Soacha, Funza, Mosquera, Chía y Zipaquirá

-(Foto Enel Colombia). Por trabajos de mantenimiento y de ajuste de redes, hay cortes del servicio de energía este miércoles 28 de enero de 2026 en sectores de la capital de la República y de los municipios de Soacha, Funza, Mosquera, Chía y Zipaquirá, Cundinamarca.

Localidad de Antonio Nariño

Barrio Villa Mayor Oriental. De la calle 37 Sur a calle 41 Sur entre carrera 33 a carrera 40 – Desde las 8:30 a. m. hasta las 5:30 p. m.

Localidad de La Candelaria

Barrio La Catedral. De la calle 12 a calle 14 entre carrera 6 a carrera 8 – Desde las 7:45 a. m. hasta las 4:45 p. m.

Localidad de Puente Aranda

Barrio Los Ejidos. De la calle 9 a calle 11 entre carrera 37 a carrera 39 – Desde la 1:00 p. m. hasta las 5:00 p. m.

Localidad de Fontibón

Barrio El Chanco Rural III. De la carrera 122 a carrera 124 entre calle 11 a calle 13 – Desde las 2:00 p. m. hasta las 6:00 p. m.

Localidad de Teusaquillo

Barrio Nicolás de Federmán. De la calle 56 a calle 58 entre carrera 44 a carrera 46 – Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Localidad de Usaquén

Barrio Verbenal San Antonio. De la carrera 8 a carrera 10 entre calle 183 a calle 185 – Desde las 9:30 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Localidad de Usme

Barrio Olarte. Vereda Olarte – Desde las 7:15 a. m. hasta las 5:30 p. m.

Municipios aledaños a Bogotá

Soacha – Comuna 1, Cundinamarca

Barrio Zona Industrial Santa Ana. Kilómetro 16 – Desde las 8:15 a. m. hasta las 12:00 m.

Funza, en Cundinamarca

Municipio de Funza. De la carrera 4 Este a carrera 6 Este entre calle 19 a calle 21 – Desde las 9:00 a. m. hasta las 5:30 p. m.

Mosquera, en Cundinamarca

Municipio de Mosquera. Sector Tobia Chica, de la carrera 3 Este a carrera 6 Este entre calle 18 a calle 21 – Desde las 7:45 a. m. hasta las 5:45 p. m.

Chía, en Cundinamarca

Municipio de Chía. De la carrera 0 a carrera 2 entre calle 15 a calle 17 – Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Zipaquirá, en Cundinamarca

Municipio de Zipaquirá. Vereda Pasoancho – Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Recomendaciones y consejos para los usuarios de Enel Colombia

-Cuide sus electrodomésticos: lo mejor es tenerlos desconectados durante la intervención, así evita posibles daños por las intermitencias del servicio.

-Organice sus actividades: recuerde que los trabajos programados pueden implicar cortes de luz. Por ello, debe tener en cuenta las horas en que se hará la intervención y prepararse.

-Conserve sus alimentos: durante el corte de energía, evite abrir la nevera varias veces. De esa forma, la comida que esté refrigerada se mantendrá en buen estado.

-Permite la entrada del personal técnico: en caso de que sea necesario, el personal de la compañía debe ingresar a edificios, conjuntos u oficinas.

-En ese caso, autorice su ingreso para que los trabajos se puedan llevar a cabo en los tiempos previstos. Sin embargo, si le preocupa la seguridad, Enel Colombia recomienda validar la identidad de sus trabajadores llamando al 601 5 115 115 en Bogotá y Cundinamarca.