Acérquese al fascinante mundo de los títeres en la Feria FIATO 2026

Foto: Idartes

Hasta este 31 de enero disfruta de la Feria Internacional del Arte de los Títeres y los Objetos (FIATO), que busca promover y fortalecer la escena cultural de Bogotá. A través de diferentes actividades se impulsa la formación, reflexión y proyección del sector a nivel distrital, nacional e internacional.

La agenda del evento se convierte en un espacio para inspirar, enseñar y conectar a los amantes del arte de los títeres y los objetos.

Del 27 al 29 de enero 2026, el CEFE CHAPINERO se convierte en un espacio donde se cruzan trayectorias, preguntas, saberes y maneras de hacer. Cada taller es una invitación a investigar juntos, a mirar el oficio desde otros ángulos, a pensar el arte de los títeres como un campo vivo, diverso y en constante transformación.

Igualmente, el 31 de enero 2026 a las 9:00 a. m. el CEFE CHAPINERO tendrá la rueda de negocios donde las y los programadores invitados a esta edición traen consigo años de experiencia, escucha sensible y una apuesta clara por el arte de los títeres y los objetos como espacio vivo, crítico y necesario.