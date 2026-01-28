Avión de Satena desaparecido en vuelo entre Cúcuta y Ocaña fue localizado siniestrado; no hubo sobrevivientes

–(Foto redes). Cerca de tres horas después de haberse reportado la desaparición, tras agotarse el tiempo de autonomía de vuelo, fue localizado siniestrado el avión de Satena HK-4709 en el que viajaban 15 personas, 2 tripulantes y 13 pasajeros, entre ellos el candidato a la Cámara por el partido de la U Diógenes Quintero con algunos integrantes de su equipo de trabajo, así como el aspirante a una curul de paz, Carlos Salcedo.

La aeronave, un Beechcraft 1900, que cumplía el vuelo NSE 8849, despegó sobre las 11:42 a.m. de Cúcuta, capital de Norte de Santander, con destino el municipio de Ocaña, donde tenía previsto aterrizar alrededor de las 12:05 p. m. Sin embargo, hacia las 11 y 54 se produjo su último contacto con el control de tráfico aéreo.

La Aeronáutica Civil informó en un comunicado que desde el momento en el que se perdió la comunicación con el avión, aeronaves de la Fuerza Aeroespacial Colornbiana, Ejército Nacional y la empresa SEARCA procedieron a realizar las operaciones de sobrevuelo en las áreas donde se registró la última información disponible de la misma, así como efectuar el patrón de búsqueda en la ruta que cubría la aeronave, como parte de las labores.

SATENA también informó que en ese momento se activaron todos los recursos disponibles, en articulación con

el Centro de Comando y Control de la Fuerza Aeroespacial Colombiana y la Dirección Técnica y de Investigación de Accidentes de la Aeronáutica Civil, para adelantar las labores de ubicación de la aeronave.

Hacia las 4 de la tarde la aeronave fue localizada siniestrada en la vereda Curasica del municipio de La Playa de Belen. El reporte sobre el hallazgo lo hizo el presidente de la Junta de Acción Comunal, informó Satena.

«SATENA, la aerolínea de los colombianos, lamenta informar que según comunicación suministrada por el presidente de la junta de acción comunal de la vereda Curasica en el municipio de la Playa de Belén, la aeronave tipo Beechcraft de matrícula HK-4709 que cubría el vuelo NSE 8849 con la ruta Cúcuta – Ocaña, operada por la empresa SEARCA,y en la que se transportaban 13 pasajeros y 2 tripulantes, sufrió un accidente fatal, con un balance de 15 personas fallecidas», precisó la aerolínea.

En el comunicado dio a conocer la lista de ocupantes del avión:

Pasajeros

1. María Alvarez Barbosa

2. Carlos Salcedo

3. Rolando Penaloza Gualdron

4. María Díaz Rodríguez

5. Maira Avendano Rincon

6. Anayisel Quintero

7. Karen Parales Vera

8. AnirleyJulio Osorio

9. Gineth Rincon

10. Diogenes Quintero Amaya

11. Natalia Acosta Salcedo

12. Maira Sánchez Criado

13.Juan Pacheco Mejía

Tripulantes

1. Cap. Miguel Vanegas

2. Cap.Jose de la

«Desde SATENA, extendemos nuestras más sinceras condolencias con profundo dolory toda la solidaridad a las familias de nuestros pasajeros y tripulantes que perdieron la vida en el accidente. Así mismo, dispondremos de todos nuestros recursos en la atención humanitaria para sus familias como para esclarecer lo sucedido», concluye el comunicado.

El Partido de la U fue el primero en pronunciarse sobre el accidente tras confirmarse que en el vuelo viajaba su candidato a la Cámara Diógenes Quintero.

«Nuestra Dirección Colegiada, las bancadas de Senado y Cámara de Representantes, así como toda nuestra militancia, expresa su profunda consternación ante esta dolorosa pérdida, que no solo enluta a nuestro partido, sino también al país. Diógenes Quintero fue un líder comprometido con su región, con una firme vocación de servicio y un profundo sentido de responsabilidad pública», precisó en un comunicado.

El Partido de la U «extiende un mensaje de consuelo y acompañamiento a las familias de las víctimas, a sus seres queridos y a todos quienes hoy sufren por esta tragedia. Elevamos una voz de solidaridad, honrando el legado de quienes hoy parten y oramos por el descanso eterno de sus almas. Paz en sus tumbas».

Diógenes Quintero inscribió su candidatura a la Cámara el 5 de diciembre y de ello informó con entusiasmo en su cuenta en X:

Hoy inscribimos nuestra candidatura a la Cámara por Norte de Santander con el compromiso de representar, con seriedad y escucha real, las necesidades y aspiraciones de nuestra gente. Asumimos este paso con la convicción de que la política debe ser un trabajo responsable y… pic.twitter.com/b71VIkGfHg — Diógenes Quintero (@diogenesqa) December 5, 2025

Y el 20 de enero presentó la canción de campaña

Con el #U101 del @partidodelaucol, @diogenesqa presentó la canción oficial de su campaña a la Cámara de Representantes,una pieza que resalta su mensaje político, el control al Gobierno Nacional y la defensa de los intereses del #NortedeSantander y la zona de frontera. #Cúcuta pic.twitter.com/8OnLnQgElP — Cúcuta Online (@CucutaOnline) January 21, 2026