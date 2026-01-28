¿Busca empleo? Son 80 vacantes de auxiliares de bodega en Bogotá: postúlese este miércoles 28 de enero

Foto: Secretaría Distrital de Desarollo Económico.

Accede a 80 vacantes laborales de auxiliares de bodega con ‘Talento Capital’ en una Feria de Empleo presencial este miércoles 28 de enero de 2026. Asiste a la sede de la Agencia Distrital de Empleo de Bogotá, ubicada en el Centro Internacional de Bogotá, con tu hoja de vida actualizada. Las vacantes están dirigidas a capitalinos con formación desde bachillerato con y sin experiencia. ¡Conoce aquí detalles y postúlate!

La estrategia ‘Talento Capital’ liderada por la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE), continúa conectando a las personas que buscan trabajo con oportunidades laborales formales.

Feria de Empleo de ‘Talento Capital’ presencial en el Centro Internacional en Bogotá

Son 800 vacantes disponibles para bachilleres. La Agencia Distrital de Empleo de Bogotá y LUM LOGISTIC S.A.S. buscan personal para auxiliares de bodega. Postúlate de manera presencial este miércoles 28 de enero de 2026.

Detalles de las vacantes:

Nivel educativo: Bachiller.

Con o sin experiencia.

Contrato: Término indefinido.

Funciones de los cargos:

Despacho eficiente de pedidos.

Selección precisa de productos.

Surtido de góndolas y estantería.

Postúlate, en el formulario habilitado por la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE), ingresando aquí. No olvides llevar tu hoja de vida y documento de identidad.

Para acceder a las vacantes laborales de ‘Talento Capital’ de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE) y la Agencia Distrital de Empleo de Bogotá, no se requieren intermediarios o pago de dineros. Evita estafas.

Recuerda mantenerte al día sobre nuevas oportunidades laborales, consejos para afrontar procesos de selección, convocatorias a cursos gratuitos y certificables, y pautas para elaborar una hoja de vida efectiva, entre otros, a través del canal de WhatsApp Empleo en Bogotá. Conoce los detalles aquí: Trabajo sí hay en Bogotá: sigue el canal de WhatsApp de ofertas laborales