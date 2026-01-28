Bomberos controlaron incendio en establecimiento de pagadiario en Los Mártires

Foto: Secretaría Distrital de Gobierno

En las últimas horas se registró un incendio estructural en un establecimiento de tipo pagadiario en la localidad de Los Mártires. Gracias a la rápida y efectiva intervención de los organismos de emergencia, la situación fue controlada oportunamente y no se presentaron personas lesionadas.

Como medida inmediata de protección, 30 personas fueron evacuadas de manera segura, priorizando su integridad. Es importante señalar que este tipo de establecimientos aloja población de tránsito, es decir, personas sin permanencia fija, por lo que la ocupación varía constantemente.

El Cuerpo Oficial de Bomberos Bogotá atendió la emergencia de forma inmediata y logró la extinción total del incendio (100 %). Actualmente, el Grupo de Investigación de Incendios adelanta las labores técnicas para establecer las causas exactas del evento.

De manera preventiva, el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER) realizó acompañamiento técnico en el lugar y ordenó la restricción total de uso del establecimiento, mientras avanzan las evaluaciones técnicas y administrativas correspondientes.

Las entidades distritales mantienen un trabajo articulado y permanente para garantizar la seguridad de la comunidad, hacer seguimiento a la situación y adoptar medidas firmes que eviten nuevos riesgos en el sector.