    • Bogotá

    Bomberos controlaron incendio en establecimiento de pagadiario en Los Mártires

    Giovanni Alarcón M. Publicado el

    Foto de un edificio con daños visibles por incendio tras emergenciaFoto: Secretaría Distrital de Gobierno

    En las últimas horas se registró un incendio estructural en un establecimiento de tipo pagadiario en la localidad de Los Mártires. Gracias a la rápida y efectiva intervención de los organismos de emergencia, la situación fue controlada oportunamente y no se presentaron personas lesionadas.

    Como medida inmediata de protección, 30 personas fueron evacuadas de manera segura, priorizando su integridad. Es importante señalar que este tipo de establecimientos aloja población de tránsito, es decir, personas sin permanencia fija, por lo que la ocupación varía constantemente.

    El Cuerpo Oficial de Bomberos Bogotá atendió la emergencia de forma inmediata y logró la extinción total del incendio (100 %). Actualmente, el Grupo de Investigación de Incendios adelanta las labores técnicas para establecer las causas exactas del evento.

    De manera preventiva, el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER) realizó acompañamiento técnico en el lugar y ordenó la restricción total de uso del establecimiento, mientras avanzan las evaluaciones técnicas y administrativas correspondientes.

    Las entidades distritales mantienen un trabajo articulado y permanente para garantizar la seguridad de la comunidad, hacer seguimiento a la situación y adoptar medidas firmes que eviten nuevos riesgos en el sector.

    DEJA UNA RESPUESTA

    Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

    Giovanni Alarcón M.
    Ver todas las entradas

    También podría gustarte