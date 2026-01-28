Hay retrasos en rutas TransMilenio en carrera Décima y calle 80: movilidad en Bogotá hoy miércoles 28 de enero

Foto: TransMilenio.

Durante este miércoles 28 de enero de 2026, se registran retrasos en la operación de TransMilenio en la carrera Décima con calle Sexta por un accidente de tránsito y por inundaciones en el interconector de la avenida NQS con calle 80. Por esta novedad deja de operar la estación Bicentenario. Además, hay alta congestión en la autopista Sur con calle 59 sur o avenida Bosa y en la autopista Sur con calle 63 sur en Nueva Bosa por fallas semafóricas. Se registra un camión varado en la autopista Norte con calle 209. ¡Conoce más detalles aquí y planifica tus recorridos!

Así están las vías de Bogotá y las rutas de TransMilenio, hoy miércoles 28 de enero de 2026

Retrasos en la operación de rutas TransMilenio en la carrera Décima con calle Sexta

Corte 7:40 a. m.

La estación Bicentenario retoma su operación.

Corte 7:33 a. m.

Se habilita paso en la carrera Décima con calle Sexta tras retiro de vehículos involucrados en el accidente de tránsito. La flota de TransMilenio cancela el contraflujo y se reabre la estación Bicentenario. Los servicios en la carrera Décima y calle Sexta tienen restrasos.

Corte 7:12 a. m.

La flota continúa en contraflujo desde el retorno de la estación Bicentenario hasta la calle sexta con carrera Décima. La estación Bicentenario continúa sin operar temporalmente.

Los servicios en la carrera Décima y calle Sexta tienen restrasos.

Corte 6:50 a. m.

Por siniestro vial en la calle Décima con calle Sexta la flota de TransMilenio no tiene paso en sentido sur a norte y realiza contraflujo. La estación Bicentenario deja de operar temporalmente.

Por inundación en el interconector de la avenida NQS con calle 80 y interconector de calle 80 con autopista Norte con afectación en la operación de TransMilenio

Corte 8:25 a. m.

La alta congestión continúa y afecta las frecuencias de los servicios en la troncal autopista Norte en ambos sentidos.

Hay alta demanda en la estación calle 100 y los servicios tienen retrasos de hasta 30 minutos. Algunos usuarios se bajan de la estación por las puertas, lo que retrasa aún más la operación.

Corte 7:40 a. m.

Debido a las fuertes lluvias de las última horas, se registra inundación en el deprimido de la Av. Calle 80 con Av. Caracas (héroes). Personal del Acueducto Bogotá en el punto.

Grupo guía realiza #GestiónDelTráfico en la calle 76, calle 80 y carrera 24.

Corte 7:33 a. m.

Dos unidades vactor realizan trabajos y el nivel de agua baja en el conector de la calle 80 con autopista Norte. Algunos buses de TransMilenio retoman su paso por el interconector con precaución para agilizar el paso de la flota.

Corte 7:12 a. m.

La flota continúa realizando giro a la izquierda en la calle 80 con carrera 20B para tomar la autopista Norte y retornar en la estación Héroes hacia la Caracas al sur.

Los servicios de TransMilenio en la avenida NQS, calle 80 y avenida Caracas tienen retrasos en ambos sentidos.

Corte 6:58 a. m.

Por inundación en el interconector de la avenida NQS con calle 80, hay alta congestión desde la estación Héroes.

La flota de TransMilenio realiza giro a la izquierda en la calle 80 con carrera 20B para continuar por la autopista Norte y hacer el retorno en costado norte de Héroes para tomar la Caracas al sur.

Alta congestión en la autopista Sur por fallas semafóricas

Corte 5:36 a. m.

Se presenta falla semafórica en la localidad de Bosa, en las siguientes intersecciones de la autopista Sur

Autopista Sur con calle 59 sur con avenida Bosa.

Autopista Sur con calle 63 sur con Nueva Bosa.

Alta congestión en la autopista Norte con calle 209 por camión varado

Corte 5:36 a. m.

Se presenta automóvil varado en la localidad de Suba, en la autopista Norte con calle 209, sentido norte a sur. Unidades de Tránsito y grúa asignadas.

Se registró alta congestión en avenida Villavicencio con afectación a rutas TransMilenio por accidente de tránsito

Además, durante la madrugada se registró un accidente en la avenida Villavicencio con carrera 19C y calle 55 sur, que generó complicaciones en la operación de las rutas de TransMilenio del Portal El Tunal.

Corte 5:46 a. m.

Paso normal en el punto y la estación Parque, TransMilenio retoma su operación habitual en la avenida Villavicencio con carrera 19C y calle 55 sur.

Corte 4:38 a. m.

Por siniestro vial en la avenida Villavicencio con carrera 19C y calle 55 sur, la flota de TransMilenio sale al carril mixto y la estación Parque deja de operar temporalmente hacia el oriente.