Cayó alias «el mocho», cabecilla de disidencias de Mordisco y presunto asesino de patrullero de la Policía

–El ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sanchez, informó que fue capturado en el Valle del Cauca alias «el mocho», cabecilla de subestructura criminal de las disidencias de las Farc de alias Iván Mordisco, presuntamente responsable del asesinato del patrullero Carlos Andrés Pineda Castro, acción en la cual resultó herido su hijo de 10 meses de edad.

El sujeto fue localizado y capturado en el municipio de Jamundí, luego de una rápida acción tras el homicidio del uniformado, que fue perpetrado fuera del servicio, en el entorno familiar, por lo cual su hijito resultó impactado por una bala, pero por fortuna está fuera de peligro.

El jefe de la cartera de Defensa advirtió que este hecho «evidencia hasta dónde puede llegar la crueldad de quienes han perdido todo respeto por la vida. Nada, bajo ninguna circunstancia, puede justificar un ataque contra una familia».

Añadió que desde el sector defensa se compaña a sus seres queridos con solidaridad y respaldo permanente, y se dispuso todas las capacidades institucionales para capturar y llevar ante la justicia al responsable.

????????? ????? ‘?? ?????’, ????????? ?? ???????? ?? ????? ‘????????’ ? ???????? ??????? ??? ?????????? ?????? ????É? ?????? En Jamundí fue capturado alias ‘El Mocho’, cabecilla… https://t.co/7K9MuP2VEa pic.twitter.com/IR8acoVXRI — Pedro Arnulfo Sanchez S. Orgullosamente Colombiano (@PedroSanchezCol) January 27, 2026

Alias «el mocho» fue identificado como un reconocido francotirador del frente «Jaime Martínez» de las disidencias de las Farc, con una trayectoria criminal de más de ocho años. También se la acusa de ser un reclutador de menores de edad para la misma agrupación armada.

En lo corrido de 2026, han sido asesinados cinco policías. «Su memoria nos compromete a actuar con determinación y sin descanso. Proteger a quienes nos protegen es un deber del Estado y una causa que no admite indiferencia», puntualizó el ministro de Defensa.