Duro golpe al clan del golfo; fueron abatidos siete integrantes entre ellos el cabecilla alias «Moisés»

–En desarrollo de la «Operación Agamenón», la Policía Nacional, en coordinación con la Fuerza Aérea y la Fiscalía, asestó un duro golpe al clan del golfo en el Caribe colombiano, al dar de baja a siete integrantes, entre ellos un cabecilla conocido con el alias de «Moisés».

La acción operacional fue ejecutada en la vereda Palma de Vino, del municipio de Sabanas de San Ángel, en el departamento del Magdalena.

El ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, destacó que como resultado de la operación, fueron neutralizados 7 integrantes, entre ellos Wilson Darío Ruiz Vélez, también conocido con el alias de ‘07’, cabecilla de la estructura criminal con más de 20 años de trayectoria y responsable de la expansión violenta del grupo en la región Caribe.

Este criminal, estaba vinculado a masacres, extorsiones, desplazamientos forzados, confrontaciones armadas, y fue determinador del asesinato del Subintendente Ronald Montañez Quijano.

Su neutralización fractura la cadena de mando, reduce la capacidad de violencia y fortalece la protección de la Fuerza Pública y de las comunidades, subrayó Sánchez, quien hizo un reconocimiento a la Policia, que «con profesionalismo, valentía y rigor operativo, lideró esta acción estratégica que golpea a estos criminales del cártel narcotraficante del clan del golfo. Su trabajo coordinado con la Fuerza Aerea y la Fiscalia demuestra que cuando las instituciones actúan de manera articulada somos más fuertes», puntualizó.