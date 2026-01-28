Noboa reitera acusación a Colombia de haber abandonado la frontera con Ecuador; Petro le responde

–El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, dijo que el «abandono de la frontera» por parte de Colombia impulsó el crecimiento del narcotráfico y la violencia en su país. El mandatario ecuatoriano insistió en acusar a Colombia de no hacer lo suficiente para controlar en su territorio a grupos narcotraficantes que cruzan las zonas limítrofes y operan en Ecuador en alianza con bandas locales.

Al respecto, Noboa escribió en la red social X.

La evidencia que tenemos confirma el carácter regional del narcotráfico, que hoy opera desde territorios vecinos. Para el Ecuador esto ha sido una lucha incansable, y hoy, tenemos a alias Pipo, Fénix y Viche tras las rejas, todos con identidad colombiana y con nexos en ese… — Daniel Noboa Azin (@DanielNoboaOk) January 27, 2026

El mandatario ecuatoriano, sin embargo, no ha hecho hasta ahora referencia alguna al motivo por el cual decidió atacar al gobierno colombiano, que fue este trino de Petro:

Este es Jorge Glass, vicepresidente de la República del Ecuador, ciudadano colombiano; igual que exigí la libertad de los presos políticos en Venezuela y Nicaragua, pienso que Jorge Glass debe liberado Su propio estado físico demuestra que sufre de tortura sicológica pic.twitter.com/At8dPr4mp1 — Gustavo Petro (@petrogustavo) January 20, 2026

Este martes, en una entrevista al diario Metro, Noboa afirmó que «el abandono de la frontera permitió la expansión del narcotráfico» y añadió que esa «inacción» en la frontera colombiana «obligó al Estado (ecuatoriano) a invertir más recursos en la zona».

Su gobierno aplicó salvaguardias a Colombia. Decisión dura. ¿Por qué era necesaria?, le preguntó el informativo y el mandatario respondió:

«Porque no podemos seguir esperando. El abandono de la frontera permitió la expansión del narcotráfico. Esta medida se alinea con la política de seguridad nacional para fortalecer la frontera. La ciudadanía exige acción y estamos actuando. Esta inacción obligó al Estado a invertir más recursos en la zona. El narcotráfico trajo violencia y muerte. Actuamos para proteger al país».

Colombia respondió molesta. ¿En qué se basa su postura?

«No es un ataque a un país hermano. Cumplimos la promesa de devolver la paz. Hay hechos concretos: muchos criminales del narcotráfico tienen pasaporte colombiano. Debemos enfrentar juntos al crimen organizado con firmeza».

Colombia cortó la venta de energía y habló de reciprocidad. ¿Es así?

«Los números son claros. En 2017 Ecuador vendió energía a Colombia a precios bajos. Hoy Colombia nos vende a un costo mayor. Aun así, garantizamos un suministro eléctrico confiable, continuo y seguro, priorizando la estabilidad del sistema y la tranquilidad ciudadana».

Sobre los pronunciamientos del mandatario ecuatoriano, vino la respuesta del presidente Gustavo Petro:

Mire presidente Novoa el cambio que estamos haciendo precisamente en la frontera dirigido por la presidencia de la República de Colombia. Es con el pueblo que estamos transformando la frontera para bien. https://t.co/SOx5p9BCNS pic.twitter.com/MB5Seaeaxa — Gustavo Petro (@petrogustavo) January 28, 2026

Si hay delincuentes colombianos en Ecuador es porque los dejan entrar. https://t.co/EpRb6ZHNBq — Gustavo Petro (@petrogustavo) January 28, 2026



En medio de este reclamo, el gobierno ecuatoriano impuso este martes un gravamen de 30% a las importaciones desde Colombia a partir del domingo y Bogotá respondió con la misma tarifa para una veintena de productos ecuatorianos, así como la suspensión del suministro de electricidad. (Información DW).