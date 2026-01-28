El San Juan de Dios será el gran centro de innovación sobre envejecimiento y vejez en Bogotá

Foto: Alcaldía Mayor de Bogotá

Hoy, cerca de 15 de cada 100 bogotanos tienen más de 60 años, y las proyecciones indican que para 2050 esta cifra llegará a 27 de cada 100 habitantes. En Colombia, más de 7 millones de personas ya hacen parte de este grupo etario.

Ante este cambio demográfico, el Distrito y el Gobierno Nacional anunciaron hoy una apuesta estratégica: el Complejo Hospitalario San Juan de Dios se transformará en el Gran Centro de Innovación y Pensamiento para el Envejecimiento y la Vejez, consolidándose como un referente nacional para la investigación, la atención en salud, la formación de talento humano y la construcción de políticas públicas para una sociedad que envejece.

El anuncio fue realizado en conjunto por el presidente de la República, Gustavo Petro Urrego y el alcalde Mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán. El mandatario bogotano destacó que, pese a las diferencias políticas, se lograron acuerdos fundamentales para el futuro de la ciudad.

“Hoy le damos a Bogotá una buena noticia: el Gobierno Nacional y el Distrito alcanzamos acuerdos concretos que permiten avanzar. Firmamos un convenio de cooperación para la recuperación y operación del Complejo San Juan de Dios y habilitamos una inversión histórica de 1,6 billones de pesos, manteniendo el complejo como propiedad de la ciudad”, señaló el mandatario.

El acuerdo permitirá recuperar edificaciones históricas, desarrollar obras de urbanismo y espacio público, y poner en funcionamiento un hospital de alta complejidad, además de adelantar estudios técnicos para definir qué áreas pueden habilitarse, incluida la Torre Central, con decisiones basadas en criterios técnicos y no políticos.

Galán subrayó que el complejo tendrá un énfasis especial en investigación e innovación sobre envejecimiento y vejez, con el objetivo de anticiparse a los retos de una sociedad donde cada vez nacen menos personas y la esperanza de vida es mayor.

“Queremos que en el San Juan de Dios nazcan nuevas ideas y conocimiento que le permitan a Bogotá y a Colombia adaptarse a esta nueva realidad demográfica”, afirmó el mandatario capitalino.

Recuperación progresiva del complejo

La reapertura del San Juan de Dios avanza de manera ordenada y articulada. Bajo el liderazgo del Ministerio de Cultura, con el acompañamiento de RenoBo, se adelanta la restauración del patrimonio y la planificación de nuevas intervenciones.

Entre los avances se destacan:

La entrega del edificio de mantenimiento, primer inmueble completamente recuperado tras más de 20 años de cierre, hoy listo para operar como Centro de Educación en Salud.

El inicio de obras en el edificio Santiago Samper y el edificio de Enfermedades Tropicales.

El desarrollo de estudios y diseños para la puesta en funcionamiento integral del complejo.

Un centro para vivir más y mejor

El nuevo centro buscará generar conocimiento, innovación y soluciones concretas para que las personas mayores vivan con más bienestar, salud y dignidad. Será un espacio de articulación entre la salud, lo social, la academia, la comunidad y los sectores público y privado, con un enfoque basado en derechos humanos, equidad y sostenibilidad del cuidado, en el marco de la Atención Primaria Social.

Entre sus principales líneas de acción se incluyen:

Nuevas redes de cuidado con formación y apoyo a personas, familias y comunidades.

Transformación del talento humano en salud y cuidado, con enfoque de envejecimiento y vejez.

Desarrollo sociosanitario, integrando lo social y lo sanitario.

Nuevas formas de prestación de servicios: atención intramural, extramural, telesalud y prescripción social.

Generación de conocimiento para la toma de decisiones y el diseño de políticas públicas.

Un centro de innovación con impacto cultural, urbano, productivo y ambiental.

Un espacio abierto a la ciudadanía, con actividades culturales y artísticas intergeneracionales.

El secretario Distrital de Salud, Gerson Bermont, afirmó que el reto no es envejecer, sino cómo hacerlo: “El envejecimiento no es un problema, es la vida misma. El desafío es llegar a la vejez con salud, autonomía, compañía y calidad de vida. Desde el San Juan de Dios construiremos políticas públicas pensadas para esa nueva sociedad”, indicó.

Con esta iniciativa, el San Juan de Dios vuelve a ser símbolo de futuro: un lugar donde Bogotá se anticipa a los desafíos del envejecimiento y demuestra que envejecer puede y debe ser sinónimo de bienestar, respeto y dignidad.