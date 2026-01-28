Bogotá proyectó su marca ciudad en Gran Vía de Madrid, uno de los escenarios urbanos más icónicos de Europa durante FITUR 2026

Foto: IDT.

Bogotá llevó su marca ciudad a la Gran Vía de Madrid, en España, una de las avenidas más emblemáticas, concurridas y visibles de Europa, consolidando su presencia en un escenario estratégico para la promoción turística internacional.

Durante la semana de FITUR, la marca Bogotá se proyectó más de 1.700 veces en una gran pantalla ubicada en este icónico corredor urbano, del 21 al 25 de enero de 2026, impactando a miles de personas que transitan diariamente por el corazón turístico, cultural y comercial de la capital española. A través de estas piezas audiovisuales, la ciudad mostró lo mejor de su identidad: su cultura viva, su oferta gastronómica, su energía urbana y la calidez de su gente.

La Gran Vía, reconocida como uno de los principales puntos de referencia del turismo europeo, se convirtió en una vitrina global para Bogotá, permitiéndole conectar con viajeros internacionales, profesionales del sector y ciudadanos del mundo que hicieron una pausa para descubrir una ciudad auténtica, diversa y abierta a todos.

Esta activación de marca ciudad reforzó el posicionamiento de Bogotá como un destino urbano de talla mundial, preparado para recibir visitantes, eventos y oportunidades internacionales. La estrategia buscó generar recordación de marca, despertar el interés por la ciudad y proyectar a Bogotá como un destino que se recorre, se vive y se siente.

Desde el corazón de Madrid, Bogotá reafirmó su mensaje al mundo: una ciudad hecha para descubrirse, donde la cultura se expresa en cada calle, los sabores cuentan historias y la experiencia turística se construye desde la cercanía y la diversidad.

La presencia de Bogotá en la Gran Vía durante FITUR 2026 hace parte de la estrategia de promoción internacional liderada por el Instituto Distrital de Turismo (IDT), orientada a fortalecer la proyección global de la ciudad, ampliar su alcance en mercados estratégicos y consolidarla como uno de los destinos urbanos más importantes de América Latina.

Bogotá no pasó desapercibida. Se mostró, se sintió y dejó huella en uno de los escenarios más visibles del turismo mundial.