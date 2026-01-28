    • Judicial Nacional

    Confirman extradición a EE.UU de alias «Pipe Tuluá»

    Ariel Cabrera Publicado el

    –El presidente Gustavo Petro convalidó con su firma la extradición a Estados Unidos de Andrés Felipe Marín Silva, más conocido con el alias de «Pipe Tuluá», quien es señalado de ser el máximo cabecilla de la banda criminal «La Inmaculada», confirmó el ministro encargado de Justicia, Andrés Idárraga.

    La entrega de este criminal a la justicia estadounidense se había frenado por un recurso de reposición que interpuso su defensa, que finalmente no prosperó.

    El jefe encargado de la cartra de Justicia indicó que el jefe del Estado firmó la víspera la resolución concediendo la extradición formulada por la Corte Distrital para el Distrito de Texas.

    Según el expediente, alias Pipe Tuluá haría parte de una agrupación denominada ‘La Alianza’, integrada por excapos de los carteles de Cali y el Norte del Valle que volvieron al territorio nacional tras cumplir condenas en Estados Unidos.

    Ariel Cabrera
