Confirman extradición a EE.UU de alias «Pipe Tuluá»

–El presidente Gustavo Petro convalidó con su firma la extradición a Estados Unidos de Andrés Felipe Marín Silva, más conocido con el alias de «Pipe Tuluá», quien es señalado de ser el máximo cabecilla de la banda criminal «La Inmaculada», confirmó el ministro encargado de Justicia, Andrés Idárraga.

La entrega de este criminal a la justicia estadounidense se había frenado por un recurso de reposición que interpuso su defensa, que finalmente no prosperó.

El jefe encargado de la cartra de Justicia indicó que el jefe del Estado firmó la víspera la resolución concediendo la extradición formulada por la Corte Distrital para el Distrito de Texas.

#EsNoticia | El ministro de Justicia (e), @Aidarragaf confirmó que el Gobierno del presidente @petrogustavo concedió la extradición del ciudadano colombiano Andrés Felipe Marín Silva alias “Pipe Tuluá”, para que comparezca a juicio ante las autoridades de los Estados Unidos, por… pic.twitter.com/BCupvCuYfc — MinJusticia Colombia (@MinjusticiaCo) January 28, 2026

Según el expediente, alias Pipe Tuluá haría parte de una agrupación denominada ‘La Alianza’, integrada por excapos de los carteles de Cali y el Norte del Valle que volvieron al territorio nacional tras cumplir condenas en Estados Unidos.