Marco Rubio amenaza nuevamente a Venezuela con «usar la fuerza»

–El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, afirmó este martes que la Casa Blanca está dispuesta a usar nuevamente la fuerza contra Venezuela en interés de garantizar que la presidenta encargada del país suramericano, Delcy Rodríguez, coopere para cumplir con los objetivos estratégicos de Washington en la región.

«Estamos preparados para usar la fuerza a fin de garantizar la máxima cooperación, si otros métodos fallan», sostuvo el alto funcionario en una declaración que presentará este miércoles ante el Comité de Asuntos Exteriores del Senado, a la que tuvo acceso Bloomberg. «Esperamos que esto no sea necesario, pero nunca eludiremos nuestro deber con el pueblo estadounidense y nuestra misión en este hemisferio», agregó.

A contrapelo de lo expresado por Rubio, el presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó esta misma jornada que sus relaciones con las autoridades venezolanas son «muy buenas». «Tenemos una muy buena relación con los líderes de Venezuela y vamos a mantenerla así», dijo el mandatario a los periodistas, tras reiterar que su Administración trabaja «de forma maravillosa» con Caracas y que va a hacer «mucho dinero», que beneficiará a las dos naciones.

De su parte, Rodríguez aseveró que tras los bombardeos del pasado 3 de enero y el secuestro del presidente Nicolás Maduro, entre Caracas y Washington se abrieron «canales de comunicación de respeto y cortesía», al tiempo que reiteró que las dos naciones están dirimiendo sus «diferencias» y «divergencias» por medio del «diálogo diplomático» y «de la conversación política entre autoridades de uno y otro país».

«Yo reafirmo lo que ha dicho el presidente Donald Trump, que hemos establecido canales de comunicación de respeto y cortesía, tanto con el presidente de EE.UU. como con el secretario [de Estado de EE.UU., Marco] Rubio, con quien estamos estableciendo una agenda», declaró en una jornada de trabajo televisada. (Información RT).