Petro pide a EE.UU que devuelva a Maduro para que sea juzgado por un tribunal venezolano

–A siete días de su encuentro con el Donald Trump, el presidente Gustavo Petro arremetió contra el mandatario estadounidense por haber bombardeado a Caracas «la patria de Bolívar» y llevarse a Nicolás Maduro, pidiendo que debe devolverlo para que sea juzgado por un tribunal.

Los pronunciamientos los hizo el presidente Petro en un discurso que pronunció en el Hospital san Juan de Dios de Bogotá, afirmando quen “a nadie con dos dedos de frente se le ocurre bombardear la patria de Bolívar, desconociendo la herida que van a producir, no por Maduro, sino por Bolívar y la Libertad”.

Petro calificó «clave, fundamental y determinante”, la reunión que sostendrá el próximo 3 de febrero con su homologo estadounidense Donald Trump en la Casa Blanca, añadiendo que espera de ella «salga un pacto por la vida”, en referencia a los genocidios y a los riesgos que tiene la humanidad en los actuales momentos por la crisis climática.

Advirtió que esta conversación con el presidente de Estados Unidos deberá ser “de tú a tú», entre dos republicanos, «él y yo, pero uno de una civilización y otro de otra», pues subrayó que «las civilizaciones deben hablarse, si no hay guerra mundial”.

Afirmó que “la fuente de la riqueza es, uno, la naturaleza, dos, la fuerza viva del trabajo presente. Mata la naturaleza y mata el trabajo vivo presente por trabajo muerto pasado, que es lo que hace el capital, con una energía que mata, que es el petróleo, por eso le llamo la economía fácil”, aseguró.

Por esta razón, consideró que el tema de las energías limpias es vital en el diálogo con el presidente Trump, en la medida en que lo que se observa “es una sociedad impulsada por una energía de muertos”.

Sobre esta base preguntó: “¿Qué creen que va a resultar de eso?”, a lo que respondió “tenemos que tener energía limpia”.