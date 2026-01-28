Petro reafirma que no aspira a reelegirse, pero advierte: «de pronto sí soy constituyente»

–En un evento en la Casa de Nariño en el cual se inició el pago de una remuneración a internos de medicina en Colombia, el presidente Gustavo Petro insistió este martes que se debe convocar, bajos los instrumentos legales, el poder constituyente para logra las grandes reformas sociales que no han sido aprobadas por el Congreso de la República.

“Deben, desde ya, construirse los instrumentos que permiten de acuerdo a la Ley y la Constitución, convocar el poder constituyente», afirmó el mandatario.

Sin embargo, advirtió: «Yo no seré presidente, porque cumplí mi palabra, siempre hay que cumplir la palabra, pero de pronto sí soy constituyente. Y no haré nada para reelegirme, sino para que se quite la palabreja estúpida de ‘progresivamente’, porque los derechos humanos fundamentales son ya por derecho”.

Con la palabra ‘progresivamente’, el mandatario se refirió a que los derechos fundamentales del pueblo “deben ser ya una realidad, ‘progresivamente’ es el lenguaje neoliberal ladino, que significa nunca, porque cambian la palabra por marginalmente. Entonces pasarán los siglos, como dice el himno realista de Bogotá, y nunca habrá derechos fundamentales para el pueblo”.

El jefe de Estado hizo alusión a la reforma a la salud, que no ha sido aprobada por el Legislativo, y a la Reforma Laboral –ya convertida en Ley de la República– pero que estuvo varios meses engavetada en la Comisión Séptima del Senado. “Ojalá se salve (la reforma a la salud) si no, el poder constituyente del pueblo la salvará”, aseguró.

El presidente insistió que si en Colombia no hay derechos fundamentales, eso estimula la violencia. “Luego, la violencia de Colombia cesa cuando el pueblo tenga derechos fundamentales, garantizados. Y hoy podemos, y son mis reformas, votadas por el pueblo, pero refundidos por magistrados ladinos y por congresistas pagos. Y si eso pasa, pues le toca al pueblo mandar”.

Igualmente señaló que el pueblo es el verdadero poder constituyente, no es poder constituido como sí lo son los demás poderes, incluidos el Presidente de la República y el Congreso. “Por eso, los constituidos, incluido el presidente, no mandan al pueblo. El pueblo manda cuando es poder constituyente. Y dejo ahí, pero son las tareas por venir”.

Previamente, en un acto sobre la recuperación y la reactivación del Hospital San Juan Dios, el president Gustavo Petro insistió en que «ha llegado el momento del poder constituyente», pues subrayó que si en el Congreso de la República «no dejan hacer las reformas que el pueblo votó mayoritariamente al elegirme, no hay otra opción».

"Creo que ha llegado el momento del poder constituyente. Si no dejan hacer las reformas que el pueblo votó mayoritariamente al elegirme, no hay otra opción", afirmó el Presidente @PetroGustavo desde el Hospital San Juan de Dios, en Bogotá. Allí, en medio de los anuncios del… pic.twitter.com/op4n89qeIT — Presidencia Colombia ?? (@infopresidencia) January 27, 2026

De otro lado, el presidente Gustavo Petro propuso que, por poder constituyente, el Banco de la República vuelva a comprar el oro de Colombia, tras lamentar, una vez más, que el Emisor hubiera dejado de comprar el oro colombiano, por lo cual las mafias se apropiaron de este recurso natural.

Aseguró que si este ejercicio vuelve al Emisor “se nos acaba media guerra, de paso, y nos volvemos ricos, de verdad”.

Además señaló que “si el Banco de la República no hubiera seguido la idea de algún economista joven alucinado por matemáticas, no hubiera vendido el oro jamás, no estaríamos así”.

“Lo digo con claridad: si el Banco de la República comprara el oro de Colombia, como antes lo hacía, el oro no se lo roban las mafias. Y hoy se lo roban, 70 toneladas de oro al año, y va a parar a Estados Unidos, y con eso se hacen los grandes edificios y condominios de los Estados Unidos”, aseguró.

Reiteró que, si ese oro se quedara en las bodegas del Banco de la República, y si el Emisor comprara ese oro, “hoy no habría trabajadores en edad de pensionarse sin pensión, porque el oro sólido, hermoso, inmaterial, real, hubiera alcanzado para sostener todo un sistema pensional universal y público, y no unos business (negocios) montados en billetes de plástico en el mundo”.

Añadió que la veta de oro lo único que hace es desplazar el dinero del pueblo colombiano a los especuladores más ricos del mundo y de Colombia: “Estupidez humana”, advirtió.

También llamó la atención de los fondos privados de pensiones y cesantías que “se jactan” de ganar una tasa mayor por los recursos de los trabajadores colombianos que ponen en el extranjero “hecha sobre papel y números algorítmicos”. Y preguntó: “¿A quién se le ocurre sacar el ahorro nacional, que es la única fuente de financiación? Si uno saca el ahorro nacional, se financia con deuda (externa)”, sostuvo el jefe de Estado.

“Tontos los que se llevaron el dinero a ponerlo en plástico fuera del país, en negocios de los dueños de los fondos privados, que no sabemos cuáles negocios. Y tonto el que acabó con la reserva de oro del Banco de la República, que debe el poder constituyente volver a comprar el oro de Colombia”, insistió.

Con todo, el mandatario destacó la riqueza del país, sustentada en sus recursos naturales y la fuerza del trabajo de su gente.

“Por eso, como nunca antes en la historia, y esa es la variable fundamental en economía, el trabajo vivo. Y si crece el trabajo vivo en Colombia, de cualquier forma jurídica, crece la riqueza de Colombia y del mundo. Y eso pasa reflejado en nuestro peso colombiano, que es más negocio tener pesos que dólares, y más negocio tener oro que dólares”, anotó.