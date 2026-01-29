24 horas ininterrumpidas de trabajo y obras se adelantaron en el grupo 9 de la avenida 68

Foto: IDU.

24 horas ininterrumpidas de trabajo y obras se llevaron a cabo en el grupo 9 de la avenida 68 a la altura de la calle 100 con carrera 11, en la localidad de Usaquén, en el norte de Bogotá. La actual Administración distrital recibió este grupo en enero de 2024 con un 32.49% de avance; al 12 de enero de 2026, presenta un 78.85% de avance de obra.

Trabajos adelantados en el grupo 9 de la avenida 68

Durante el fin de semana ( desde el viernes 23 de enero en la noche y sábado 24 de enero en la noche) se adelantaron trabajos continuos durante 24 horas en el grupo 9 de la avenida 68, con el fin de avanzar en diferentes frentes de obra y optimizar los tiempos de ejecución del proyecto.

Actividades realizadas

Las actividades se concentraron en la adecuación de la calzada y el mejoramiento de la estructura vial, así como en labores asociadas a redes de servicios y drenaje. También se desarrollaron trabajos de excavación, adecuación de elementos pluviales y preparación de superficies para la instalación de nuevas capas de pavimento.

Estas acciones hacen parte del plan de obra que busca garantizar avances sostenidos en la avenida 68, minimizando afectaciones y aprovechando las jornadas extendidas para mejorar la movilidad y la infraestructura del corredor.

Estaciones de TransMilenio

Estación Cra 19 presenta un 64.63% de avance.

Estación Cra 11 presenta un 74.72% de avance. }

En las estaciones se realizaron trabajos de ajuste y terminación, enfocados principalmente en: