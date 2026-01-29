Petro: «Ahora vendrán las consecuencias de hundir el decreto de emergencia económica»

–El presidente Gustavo Petro reaccionó a la decisión de la Corte Constitucional de suspender de manera provisional el decreto de la Emergencia Económica, advirtiendo que «ahora vendrán las consecuencias de hundir» la medida.

Agregó que «por salvar el impuesto a los megarricos, se trasladará y socializará una crisis mayor, con pago de la crisis, que intentarán en el nuevo congreso que sea de la sociedad, y nosotros buscaremos siempre impedirlo».

En el fondo–puntualizó el jefe del Estado–, la sociedad colombiana decidirá quien pagó los efectos de la tasa de interés del Banco de la República y de la especulación de frack del país, solo basta esperar.

No obstante, el primer mandatario advirtió:

Se suspende a partir de la fecha , pero al estar vigente, antes de esta fecha, los decretos derivados gozan de presunción de legalidad https://t.co/nlMVJwDjZh — Gustavo Petro (@petrogustavo) January 30, 2026

Igualmente, el presidente Gustavo Petro señaló: «Nosotros hacemos lo correcto y quedará en la historia. Si hay hechos sobrevinientes y sobrevendrán, allí dirán ¿Porque no se tomaron las medidas a tiempo?»

Subrayó que una declaratoria de emergencia está facultada por la constitución y porque hay hechos sobrevinientes y vendrán, solo hay que leer en ciencia económica, que pasa si a un gobierno se le quita capacidades para pagar la deuda.

«Dirán que otra vez recorte de gasto y no se le recorta un peso al gasto social aprobado porque eso sí es inconstitucional, y no se le recorta a los gastos de defensa y seguridad porque sería un suicidio», complementó.

«Hay que mirar a diario el comportamiento de TES , en pesos o dólares que pueden crecer, menos mal el ministerio de hacienda, previendo el golpe contra las finanzas, logró la mayor financiación barata por la expidición del decreto de emergencia», precisó.

También anotó: «Cuando llegue el próximo gobierno, si se suspende la recaudación de los nuevos impuestos que hasta ahora no ha sucedido y, espero no suceda hasta el próximo gobierno, crecerá mucho el costo de la deuda y el próximo gobierno tendrá que recaudar mucho más impuestos»

Además señaló que espera que «ese gobierno no sea enemigo del pueblo porque afectaría los ingresos de los trabajadores de manera insostenible».

Y puntualizó: «Volveremos a lo mismo, pero en una cantidad mayor, los nuevos ingresos deberán salir de los megarricos»

Previamente al primer mandatario, se pronunció en torno a lo determinado por la Corte, el ministro del Interior, Armando Benedetti en su cuenta en X. Afirmó que con la medida «se está protegiendo a los megarricos».

No hay derecho. Al suspender provisionalmente la Emergencia Económica se está protegiendo a los megarricos. pic.twitter.com/0UlK6Elzti — Armando Benedetti (@AABenedetti) January 29, 2026

El pasado 26 de enero, el presidente Gustavo Petro anticipó las consecuencias que tendría la decisión que finalmente adoptó este jueves la Corte Constitucional. En esa oportunidad se refirió a la ponencia del magistrado Carlos Camargo, exdefensor del Pueblo, que precisamente fue la que ahora se aprobó.

«El magistrado Camargo no cree, pero se va a hacer corresponsable de una crisis fiscal sin necesidad. La opción más sana para Colombia es que los más ricos devuelvan parte de los subsidios entregados para calmar el déficit desatado por una pago a un subsidio a la gasolina innecesario y una insensata política de elevar la tasa de interés real interna para encarecer la deuda y subsidiar más a los más ricos, por eso aumentan sus utilidades en desprecio de la economía del estado y de la sociedad, y el mecanismo es solo especulativo, y el instrumento es, el Banco de la República», precisó en esa oportunidad el jefe del Estado en su cuenta en X.

En la misma fecha, el mandatario se pronunció frente a la decisión del Consejo Gremial de pedir en un documento de 45 páginas a la Corte Constitucional el hundimiento total del decreto de Emergencia Económica.

«Les propuse un Pacto por la vida y dijeron no. Desatarán entonces como siempre lucha de clases como ha sido en la historia de la humanidad», precisó el presidente.

«La codicia de no entregar impuestos al pueblo que les trabaja, en un porcentaje mínimo de sus ganancias, es muestra de codicia y odio al pueblo y a la vida, y quedará en la historia, que estos gremios no son capaces de pactar con el pueblo trabajador y estudioso que represento».

Y puntualizó: «La Constitución se cumple, y sí no, es hora del poder constituyente».

Advirtió, además, que su gobierno estaba en lo correcto. «La constitución ordena que el sistema tributario sea progresivo, es decir que los más ricos paguen más impuestos, proporcionalmente a sus ingresos que los pobres. El magistrado Camargo desobedece esa orden».

Recordó que reunió a los megarricos en la casa presidencial en Cartagena y les propuso un Pacto Social para hacer una economía real productiva y justa. «Creo que fueron por su traguitos, pero se apartaron del Pacto, desastre histórico antimoderno y egoísta. Lo expresaron bien a través de la Andi, cero reformas. Si el pueblo votó y mandó las reformas porque se oponen? No son demócratas, no son patriotas, son egoístas y codiciosos».

Y complementó: «Claro que sí aprueban la ponencia de Camargo viene un encarecimiento de la deuda puramente especulativo y en beneficio de parásitos. Nosotros vamos con el trabajo y la Vida».