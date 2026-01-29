Marco Rubio reiteró las motivaciones de EE.UU para «tumbar» y extraer a Maduro: «Era una situación insostenible y había que abordarla»; descarta que se vayan a enviar tropas a la tierra de Bolívar

–Ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado, el secretario de Estado, Marco Rubio, expuso el antes, en y después del ataque de EE.UU. en Venezuela para capturar y extraer a Nicolás Maduro, así como el futuro que espera la administración de Donald Trump para el pueblo venezolano.

Rubio dejó en claro: «No destituimos a un funcionario electo. Destituimos a alguien que no fue elegido, y en realidad era un narcotraficante acusado en Estados Unidos.»

Rubio comenzó advirtiendo que «teníamos en nuestro hemisferio un régimen dirigido por un narcotraficante acusado que se convirtió en base de operaciones para prácticamente todos los competidores, adversarios y enemigos del mundo… Era una situación insostenible y debía abordarse. Y se abordó», puntualizó.

«En nuestra región, tenemos una realidad real: estas organizaciones terroristas criminales transnacionales, que en muchos casos poseen armas que se atribuyen a un Estado-nación… representan una grave amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos, pero también para la estabilidad de la región… Necesitamos una postura de fuerza que pueda enfrentarlas y que pueda brindar asistencia en conjunto con otros socios». complementó.

Sobre lo que falta en Venezuela sostuvo: «Reconozco que no será fácil…estamos tratando con personas allí que han pasado la mayor parte de sus vidas viviendo en un paraíso de gángsters, así que no va a ser como si de un día para otro fuéramos a tener esto cambiando de la noche a la mañana». Pero, subrayó, «creo que estamos haciendo progresos buenos y decentes».

Además, estableció que EE.UU no va a ocupar a Venezuela. «La única presencia militar que verán en Venezuela son nuestros guardias de la Marina en una embajada. Ese es nuestro objetivo, esa es nuestra expectativa, y a eso apunta todo lo que se describe. Dicho esto, si surge una fábrica iraní de drones y amenaza a nuestras fuerzas en la región, el presidente se reserva la opción de eliminar esa amenaza», puntualizó.

«Pero les diré esto: desde que Maduro fue derrocado, ni un solo barco ilegal se ha dirigido hacia Venezuela… Lo que realmente ha cambiado es la dinámica: las autoridades interinas venezolanas ahora nos ayudan a identificar barcos de la flota fantasma que quieren que confisquemos y que incorporemos a este nuevo mecanismo interino».

Sobre las «alertas de viaje son una forma de imaginar los peores escenarios. Tenemos el deber de advertir a los ciudadanos estadounidenses cuando viajan a un lugar con un historial de arrestos de estadounidenses… Podrían ser secuestrados por bandas criminales que controlan sectores de esa sociedad… Estos son riesgos reales y tenemos el deber de advertir a los estadounidenses.»

En su intervención en la comisión senatorial, el secretario de Estado Marco Rubio se preguntó: ¿Cuál es nuestro objetivo? Y se respondió: «Teníamos, en nuestro hemisferio, un régimen operado por un narcotraficante acusado que se convirtió en una base de operaciones para prácticamente todos los competidores, adversarios y enemigos del mundo. Para Irán, su principal lugar de operación en el hemisferio occidental, fue Venezuela. Para Rusia, su principal base de operaciones en el hemisferio occidental, a lo largo de Cuba y Nicaragua, era Venezuela. En el caso de China, China recibía petróleo con un enorme descuento –alrededor de 20 dólares por barril– y ni siquiera pagaba dinero por ello. Se estaba utilizando para pagar la deuda que tenían. Este es el petróleo del pueblo de Venezuela, y se entregaba a los chinos como trueque al 20 por ciento – con un descuento de 20 dólares por barril en algunos casos. Y entonces básicamente teníamos a tres de nuestros principales oponentes en el mundo operando desde nuestro hemisferio desde ese lugar.

Advirtió que Venezuela «también era un lugar donde existía un régimen de narcotráfico que cooperaba abiertamente con las FARC y el ELN y otras organizaciones narcotraficantes que utilizaban su territorio nacional. Fue un enorme riesgo estratégico para Estados Unidos – no al otro lado del mundo, no en otro continente, sino en el hemisferio en el que todos vivimos. Y estaba teniendo impactos dramáticos en nosotros, pero también en Colombia, en la cuenca del Caribe y en todo tipo de otros lugares. Era una situación insostenible y había que abordarla. Y se abordó, y ahora la pregunta es qué sucederá en el futuro».

Igualmente señaló que se tenían tres objetivos aquí. «Queremos llegar a una fase de transición donde nos quede una Venezuela amigable, estable, próspera y democrática, en la que todos los elementos de la sociedad estén representados en elecciones libres y justas».

«Por cierto, destacó, puedes tener elecciones. Puedes tener elecciones todo el día. Pero si la oposición no tiene acceso a los medios de comunicación, si los candidatos de la oposición son sistemáticamente destituidos y no pueden estar en las urnas debido al gobierno, esas no son elecciones libres y justas».

Subrayó que «ese es el estado final al que llegamos: Venezuela libre, justa, próspera y amigable. No llegaremos allí en tres semanas», pero, advirtió: «Va a llevar algún tiempo».

Detalló que el objetivo número uno era la estabilidad. «Tras la destitución de Maduro, la preocupación era qué sucede en Venezuela. ¿Hay guerra civil? ¿Las diferentes facciones empiezan a enfrentarse entre sí? ¿Un millón de personas están cruzando la frontera hacia Colombia? Todo esto se ha evitado. Y una de las principales formas en que se ha evitado es la capacidad de establecer conversaciones directas, honestas – respetuosas pero muy directas y honestas con las personas que hoy controlan los elementos de esa nación, es decir, las fuerzas del orden, el aparato gubernamental, etcétera».

Se refirió al petroleo y los graves problemas que esta enfrentando. ¿Por qué fue eso importante?. Venezuela se estaba quedando sin capacidad de almacenamiento, está bien. Estaban produciendo petróleo. Estaban perforando petróleo. No tenían dónde ponerlo. No tenían dónde moverlo. Y se enfrentaban a una crisis fiscal; necesitaban dinero de inmediato para financiar al oficial de policía, a los trabajadores de saneamiento y las operaciones diarias del gobierno.

Añadió que «una de las herramientas que tenemos a nuestra disposición es el hecho de que tenemos sanciones al petróleo. Hay petróleo sancionado que no puede moverse desde Venezuela debido a nuestra cuarentena. Y entonces lo que hicimos fue llegar a un acuerdo con ellos, y el acuerdo es este. Sobre el petróleo que está sancionado y en cuarentena, le permitiremos trasladarlo al mercado. Le permitiremos trasladarlo al mercado a precios de mercado –, no con el descuento que estaba obteniendo China. A cambio, los fondos provenientes de eso se depositarán en una cuenta que supervisaremos y usted gastará ese dinero en beneficio del pueblo venezolano».

Y así hemos podido crear un mecanismo a corto plazo, continuó. Este no va a ser el mecanismo permanente, pero es un mecanismo de corto plazo en el que se pueden satisfacer las necesidades del pueblo venezolano a través de un proceso que hemos creado, donde presentarán cada mes un presupuesto de esto es lo que necesitamos financiar. Les proporcionaremos desde el principio aquello para lo que ese dinero no se puede utilizar. Y han sido muy cooperativos en este sentido.

Señaló que de hecho, el régimen chavista se ha comprometido a utilizar una cantidad sustancial de esos fondos para comprar medicamentos y equipos directamente de Estados Unidos. De hecho, una de las cosas que necesitan es diluyente, o diluyente dependiendo de cómo quieras pronunciarlo. Y ese es básicamente el crudo ligero que necesitas mezclar con su crudo pesado para que el petróleo pueda mezclarse y moverse. Están obteniendo – solían obtener el 100 por ciento de eso de Rusia. Ahora reciben el 100 por ciento de eso de Estados Unidos.

Así que estamos usando ese mecanismo de corto plazo, tanto para estabilizar el país como para asegurarnos de que los ingresos del petróleo que actualmente se generan a través de las licencias que ahora comenzaremos a emitir sobre el petróleo sancionado vayan en beneficio del pueblo venezolano, no para financiar el sistema que existía en el pasado.

El segundo afirmó, es un período de recuperación, y esa es la fase en la que queremos ver una industria petrolera normalizada. Tenemos mucho petróleo. Hay mucho petróleo en todo el mundo. Canadá produce crudo pesado, por lo que no es que el petróleo de Venezuela sea único en ese sentido, a pesar de que tiene las mayores reservas conocidas del mundo. No es irremplazable. Pero entendemos que ese es el salvavidas. Sus recursos naturales permitirán que Venezuela sea estable y próspera en el futuro. Y así creemos – lo que esperamos hacer es la transición a un mecanismo que permita que eso se venda de manera normal, una industria petrolera normal – no una dominada por compinches, no una dominada por la corrupción.

Para tal fin, puntualizó, las autoridades allí merecen cierto crédito. Han aprobado una nueva ley de hidrocarburos que básicamente erradica muchas de las restricciones de la era Chávez a la inversión privada en la industria petrolera. Probablemente no sea suficiente para atraer suficiente inversión, pero es un gran paso respecto de donde estaban hace tres semanas. Así que ese es un cambio importante.

Indicó que una de las partes de la fase de transición o de recuperación está empezando a crear espacio para que diferentes voces dentro de la política venezolana tengan la capacidad de hablar. «Parte de esto es la liberación de presos políticos, según algunas estimaciones hasta 2.000. Los están liberando. Probablemente los están lanzando más lento de lo que me gustaría, pero los están lanzando. Y, de hecho, estamos empezando a ver que algunas de las personas liberadas empiezan a hablar y participar en la vida política del país. Tenemos un largo camino por recorrer».

Dijo a los congresistas que podía hablar con más detalle sobre todas estas cosas, pero anotó: «Baste decir que no estoy aquí para afirmarles que esto va a ser fácil o simple. Estoy diciendo que en tres semanas y media, casi cuatro semanas, estamos mucho más avanzados en este proyecto de lo que pensábamos que estaríamos, dadas las complejidades que implica»

E insistió que no será fácil. «Es el mejor plan y ciertamente hoy estamos mejor en Venezuela que hace cuatro semanas. Y creo y espero y confío en que estaremos mejor en tres meses, en seis meses, en nueve meses de lo que hubiéramos estado si Maduro todavía hubiera estado allí».

A largo plazo, afirmó, «solo queremos que tengan una industria normal… No queríamos ver un colapso sistémico… Y la clave para esa estabilización es asegurar que el gobierno tenga suficiente dinero para pagar la nómina y cubrir sus necesidades básicas… No debemos confundir estabilización con transición. Así no será la estructura permanente».

«En última instancia, siempre actuaremos en beneficio de nuestros intereses nacionales… Siempre haremos lo mejor para Estados Unidos. Siempre protegeremos nuestro sistema», aseveró.

«Solo queremos que vuelva a ser un país normal y próspero, no un patio de recreo para Irán, Rusia y China en nuestro propio hemisferio… Intentaremos ayudarlos a lograrlo porque creemos que sirve a nuestro interés nacional», añadió.

Además destacó que «esta es la primera vez en más de una década que vemos siquiera un atisbo de oportunidad para cambiar las condiciones. Mucho dependerá de nosotros, pero mucho dependerá de ellos, y también del resto de la sociedad venezolana… Tenemos que avanzar mucho más..».

«No se trata solo de influencia, sino también de su interés nacional… Lo cierto es que Estados Unidos será un socio mucho mejor para un futuro gobierno venezolano libre y democrático, e incluso para las autoridades actuales, que algunos de los socios con los que se han comprometido ahora», precisó.

«El objetivo final es que alcancemos una fase de transición donde nos queda una Venezuela amigable, estable y próspera”. —

Además, aclaró: «Este no es un país que vaya a requerir dinero de Estados Unidos para reconstruirse, para estabilizar la transición… No estamos gastando dinero en Venezuela ahora mismo, salvo lo que cueste mantener nuestra embajada.»

Sobre Cuba: «¿Cambio de régimen? ¡Ay, no! Creo que nos encantaría ver un cambio de régimen allí… No cabe duda de que sería muy beneficioso para Estados Unidos que Cuba dejara de estar gobernada por un régimen autocrático».