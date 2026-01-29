Petro plantea ‘pacto por la vida y la libertad en las Américas’ y creación de un gran tribunal de justicia contra el narcotráfico

–El Presidente Gustavo Petro planteó la necesidad de una alianza regional basada en la vida, la libertad y la identidad común de los pueblos, desde el Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe 2026, que se realiza en Panamá.

“El verdadero poder no está en los misiles ni en los billetes, sino en dos fuentes reales de riqueza: la naturaleza y la fuerza de trabajo viva”, afirmó el mandatario, al proponer un pacto por la vida en las Américas y el reconocimiento de América Latina y el Caribe como una civilización diversa, con capacidad propia para construir su futuro.

“Un pacto por la vida y la libertad en América, en las Américas, si es preciso decirlo así, me parece fundamental, y hay que intentarlo», precisó el mandatario en el foro organizado por la CAF (Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe), que también cuenta con la participación de los jefes de Estado de Panamá, Brasil, Bolivia, Ecuador, Guatemala y Jamaica, junto al presidente electo de Chile.

El presidente Petro anticipó que su propuesta del pacto por las Américas será uno de los temas que abordará con su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, la próxima semana en Washington.

“Vamos a hablar con el presidente Donald Trump de libertad, a ver si el mensaje de (George) Washington y de (Simón) Bolívar se restablece, y es la base de un pacto de las Américas por la vida y la libertad», resaltó.

El jefe de Estado agregó que los países del continente deben dialogar y no hacer la guerra.

“Somos centro, también, de paz y de verdad; verdad, paz, vida y, sobre todo, si no es la vida se acaba la libertad integral y eso iré a hablar con Trump», subrayó.

Asimismo, el presidente Petro propuso la creación de un gran tribunal de justicia de las Américas para procesar temas relacionados con el narcotráfico.

“Si construimos un tribunal de justicia de todas nuestras regiones contra el narcotráfico, que creo se debe construir, porque la vieja idea que se practica no ha servido para detener el narcotráfico. Lo que yo veo es que crece, crece y crece», manifestó.

Además, puso de presente que el problema del narcotráfico no es regional, sino mundial: “La cocaína que compran de Colombia en la frontera venezolana o en la frontera ecuatoriana o en otros lugares, no es de mafias colombianas. Los compradores, ni siquiera podría decir que son de mafia latinoamericana, son una multinacional internacional».

Al respecto, el mandatario añadió que en esa multinacional del narcotráfico hay latinos, albaneses, franceses, suecos, alemanes, españoles, norteamericanos, mexicanos, etcétera.

“Es un enemigo más poderoso que solo podemos combatir si juntamos inteligencias y lo estamos haciendo con todas las inteligencias policiales de esos países», sostuvo el jefe de Estado.

En referencia al enemigo del narcotráfico, el mandatario hizo énfasis en la amenaza que representa para la región el fentanilo.

“El fentanilo va contra la vida y por tanto tenemos que realizar una alianza total de inteligencias, de cerebros libres, pero intelectualmente altos, para lograr derrotar hoy uno de los peores enemigos de la vida en todas las Américas, comenzando por Estados Unidos, que ve perder entre 70.000 y 100.000 personas cada año, por un veneno. No es el vino, no es el whisky, que son drogas, ni la chicha de mi país, que también lo era, sino veneno, puro, mortal, es una droga», recalcó.

De otro lado, el mandatario colombiano cuestionó el papel de las Naciones Unidas frente a la crisis en Medio Oriente.

“La Organización de las Naciones Unidas se creó para impedir genocidios y hoy no es capaz de hacerlo; eso se mide en un momento histórico: el genocidio sobre Gaza, que aún ni siquiera se reconoce”, afirmó.

El Jefe de Estado hizo un llamado a conformar una hermandad humana entre civilizaciones que, a través del diálogo, construya la Paz, la libertad y el pensamiento profundo para lograr el equilibrio con la Tierra.