Petro ofrece de nuevo a Noboa dialogar para superar crisis bilateral

–El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ofreció este miércoles un diálogo a su par de Ecuador, Daniel Noboa, sobre la crisis de seguridad y comercial entre los dos países, durante un foro en Panamá al que asisten ambos mandatarios.

«Le ofrezco esa posibilidad de que hablemos», dijo Petro a Noboa durante su discurso en el acto inaugural de un foro del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF).

Noboa, quien intervino posteriormente, no respondió al ofrecimiento, pero sostuvo que «los criminales tienen que ser» encarcelados porque darles libertad resta derechos «a todos los que luchamos por hacer las cosas bien».

«Debemos luchar para que nuestras naciones no sean arrebatadas por el narcotráfico (…) Pelear para que seamos verdaderamente libres y eso solo se logra con la voluntad», subrayó en el foro cuyo anfitrión, el presidente panameño José Raúl Mulino, ha bautizado como el «Davos latinoamericano».

El gobierno colombiano ya había propuesto una reunión para desescalar el conflicto, pero Quito se expresó en desacuerdo con las fechas sugeridas.

Colombia y Ecuador están envueltos en una guerra de aranceles iniciada por Noboa, quien acusa a su vecino de no hacer lo suficiente para someter a grupos narcotraficantes que operan en la frontera binacional.

El mandatario ecuatoriano impuso un arancel de 30% a productos colombianos, medida que fue replicada en igual proporción por Bogotá, que además suspendió la venta de energía eléctrica a Ecuador.

Posteriormente, el gobierno de Noboa aumentó 900% la tarifa del transporte de petróleo de Colombia a través de su principal oleoducto.

Noboa defiende las tarifas como una compensación por el dinero que invierte su país para resguardar la porosa frontera común, de casi 600 kilómetros y donde por años han operado grupos armados. (Información DW).