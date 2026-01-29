Policía Nacional alerta sobre la circulación de documentos falsificados en los que se suplanta la firma del Director General

–La Policía Nacional emitió una alerta sobre la circulación de documentos falsificados en los que se suplanta la firma del Director General, advirtiendo que estos documentos NO son oficiales ni válidos.

Denuncia que estas acciones buscan de manera inescrupulosa generar confusión y desestabilizar la Institución.

«Ya se activaron los protocolos internos y se están tomando las medidas necesarias, incluyendo las acciones legales correspondientes», precisó en un comunicado, que transcribimos a continuación:

«La Institución ha tenido conocimiento de la circulación de presuntos documentos internos falsificados, en los cuales se suplanta la firma del señor Director General de la Policía Nacional. Dichos documentos no corresponden a actos administrativos, comunicaciones oficiales ni disposiciones emanadas del mando institucional, por 10 que carecen de validez y autenticidad.

La Policía Nacional denuncia que estas acciones de suplantación buscan, de manera inescrupulosa, generar confusión y desestabilizar el funcionamiento institucional, afectando la confianza ciudadana y eI buen nombre de la Entidad.

De manera inmediata, se activaron los protocolos internos de verificación, control y seguridad documental, y se pondrán en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación los elementos materiales probatorios correspondientes, con el fin de que se adelanten las investigaciones penales a que haya lugar y se individualice a los responsables de estas conductas, las cuales podrían configurar delitos como falsedad en documento público y fraude.

Así mismo, la Institución ya se encuentra adoptando las medidas necesarias para prevenir, contener y neutralizar este tipo de hechos.

La Policía Nacional recuerda que toda comunicación oficial es difundida exclusivamente a través de los canales institucionales debidamente autorizados, identificables y verificables. En ese sentido, se exhorta a las autoridades, servidores públicos, medios de comunicación y ciudadanía en general a abstenerse de acatar, reproducir o difundir documentos cuya autenticidad no haya Sido confirmada por fuentes oficiales.

Finalmente, en el marco de su política de Integridad Policial, la Policía Nacional no tolerará acciones que pretendan afectar el buen nombre, la credibilidad y el funcionamiento legítimo de la Institución, y actuará con todo el rigor de la ley para salvaguardar la confianza ciudadana.