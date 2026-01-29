Procurador General ordena remover funcionarios por alteración de antecedentes disciplinarios de Daniel Quintero

–El Procurador General de la Nación, Gregorio Eljach, ordenó este miércoles abrir una investigación rigurosa para establecer las razones que permitieron que una consulta en el sistema de información de la institución para establecer los antecedentes disciplinarios del exalcaldende Medellín, Daniel Quintero, entregara como respuesta que la cédula del exfuncionario se encontraba «cancelada por muerte” de su titular.

Aunque se desconocen las circunstancias de los hechos, además de la apertura de la investigación, el Procurador ordenó remover a algunos funcionarios que tenían bajo su responsabilidad, el control del sistema de información.

La remoción de los funcionarios, responsables de dicho control, se realizó de inmediato.

El Procurador Eljach dio instrucciones para que se aclare plenamente lo ocurrido y se apliquen las sanciones a que haya lugar de conformidad con la ley, de manera severa.

La investigación disciplinaria quedó a cargo de la Veeduría de la Procuraduría, que investiga a los funcionarios de la institución.

Se investigará si hubo alguna adulteración en el certificado de antecedentes disciplinarios del exalcalde de Medellín.?