Tragedia del Satena ocurrió en zona de difíciles condiciones metereológicas

–Hasta el momento no hay indicios sobre las causas del accidente del avión de Satena, el cual se precipitó a tierra este miércoles cuando cumplía un vuelo entre Cúcuta y Ocaña, en Norte de Santander. Lo único que se detalla es que la tragedia ocurrió en una zona de difíciles condiciones metereológicas, según el coronel Álvaro Bello, director técnico de investigación de accidentes de la Aeronáutica Civil.

«Tenemos identificadas unas condiciones meteorológicas adversas permanentes en el sitio del impacto», señaló, advirtiendo, sin embargo, que aún no hay una hipótesis oficial sobre las causas de la tragedia.

El coronel destacó que el avión tenía más 32.000 horas de vuelo y cumplía con los requisitos para su operación.

La primera persona en llegar al sitio donde cayó la aeronave, en la vereda Curasica, del municipio La Playa de Belén, fue el presidente de la Junta de Acción Comunal (JAC), Libardo Ascanio, quien confirmó que las condiciones climáticas eran complicadas.

«Ellos trataron con la niebla y pasaron un filo, y yo creo que vinieron abajo», declaró Ascanio a la FM. Además indicó que no se escucharon ni disparos ni explosiones, por lo que la tagedia podría deberse a un problema técnico.

Describió que el punto donde cayó la aeronave es una montaña de dificil acceso, cubierta de niebla, y que para llegar allí tuvo que caminar alrededor de tres horas. “Parece que intentó aterrizar, como que subió un poco y luego cayó, porque quedó como una carretera (el rastro del avión)», precisó Ascanio al diario La Opinión de Cúcuta.

La ministra del Transporte, María Fernanda Rojas Mantilla, aseguró que, por el momento, se desconocen las causas del accidente. «No podemos barajar ninguna hipótesis hasta tanto se recojan materiales que permitan tener evidencias concretas o, incluso, indicios, pero con mucha más información», afirmó.

El presidente Gustavo Petro se solidarizó con las familias de las víctimas fatales de la aeronave que se accidentó en jurisdicción de Norte de Santander y dejó 15 personas fallecidas.

En su cuenta oficial en la red social X el mandatario escribió: “Siento mucho estos muertos. Toda mi solidaridad a sus familias y QEPD”.

En un comunicado, la Casa de Nariño indicó que el jefe del Estado solicitó al Ministerio de Transporte, Aeronáutica Civil y demás entidades competentes, adelantar una rigurosa investigación para determinar las causas de este lamentable hecho.

? @infopresidencia informa que a las 11:54 a. m. se perdió contacto con la aeronave HK-4709 que cubría la ruta Cúcuta–Ocaña, operada por SATENA, en la que viajaban 13 pasajeros. Posteriormente se confirmó el siniestro. El Gobierno Nacional lamenta el accidente y expresa su… pic.twitter.com/LC3dnogkMN — Presidencia Colombia ?? (@infopresidencia) January 29, 2026

Oficialmente, Satena informó que “según comunicación suministrada por el presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda Curasica, en el municipio de la Playa de Belén (Norte de Santander), la aeronave tipo Beechcraft de matrícula HK-4709 que cubría el vuelo NSE 8849 con la ruta Cúcuta – Ocaña, operada por la empresa Searca, y en la que se transportaban 13 pasajeros y 2 tripulantes, sufrió un accidente fatal, con un balance de 15 personas fallecidas”.

La ministra de Transporte informó que, tras el accidente, se activó un Puesto de Mando Unificado (PMU) para comenzar las labores de rescate de las víctimas, aunque aún no se conocen las causas del siniestro.

“Desde el Ministerio de Transporte enviamos un mensaje de solidaridad a todas las familias y amigos de las personas fallecidas. Es un momento muy triste para Colombia, hasta ahora no podemos manejar ninguna hipótesis mientras nuestros equipos técnicos no realicen sus labores y recojan la información y muestras en el mismo lugar de la tragedia y pueda ser evaluado. Solo en ese momento se conocerán las hipótesis más precisas sobre las causas del accidente”, dijo la funcionaria.

De acuerdo con Satena y la Aerocivil, minutos después de despegar del aeropuerto internacional Camilo Daza, de Cúcuta, a las 11:42 de la mañana, se perdió el contacto con la aeronave.

En las labores de búsqueda participaron tres aeronaves de la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC) con apoyo del Ejército Nacional, y una aeronave y un helicóptero de la empresa Searca, apoyados en tierra por la Policía Nacional, autoridades locales y las Juntas de Acción Comunal de las veredas del sector.

La Aerocivil identificó así a los ocupantes de la aeronave:

1. María Álvarez Barbosa

2. Carlos Salcedo (candidato a curul de paz)

3. Rolando Peñaloza Gualdrón

4. María Díaz Rodríguez

5. Maira Avendaño Rincón

6. Anayisel Quintero

7. Karen Parales Vera

8. Anirley Julio Osorio

9. Gineth Rincón

10. Diógenes Quintero Amaya (representante a la Cámara)

11. Natalia Acosta Salcedo

12. Maira Sánchez Criado

13. Juan Pacheco Mejía

Tripulantes

1. Cap. Miguel Vanegas

2. Cap. José de la Vega