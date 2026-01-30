Empresarios europeos ponen sus ojos en el café de zonas PDET de Nariño y Tolima

Foto: Agencia de Desarrollo Rural

En cumplimiento de la política de desarrollo rural integral del Gobierno del presidente Gustavo Petro, y tras las exitosas giras internacionales de productores colombianos a Finlandia, Japón y China en 2025, la Agencia de Desarrollo Rural (ADR) consolidó una gira cafetera estratégica con empresarios europeos en los departamentos de Nariño y Tolima.

Empresarios de Hungría y Eslovaquia conocieron de primera mano los procesos de producción, catación y barismo de las asociaciones cafeteras de municipios cobijados por el Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET).

El presidente de la Agencia de Desarrollo Rural (ADR), César Pachón, destacó el trabajo de articulación con compradores internacionales para generar acuerdos comerciales directos que beneficien a los productores colombianos.

“Estamos en Nariño y Tolima con una delegación europea para que, sin intermediarios, productores y compradores concreten acuerdos, con garantía de compra, pagos por encima del costo de producción y la seguridad de que los recursos lleguen directamente al bolsillo de los campesinos», destacó Pachón.

Agregó que el propósito de la visita a Colombia de empresarios de Hungría y Eslovaquia fue posicionar el café colombiano de origen como una oferta competitiva, sostenible y confiable, eliminando la intermediación para que el valor agregado permanezca en manos de quienes cultivan la tierra.

En Nariño, la gira articuló a asociaciones productivas de municipios como Cumbitara, La Unión, Leiva, Policarpa, Taminango, Rosario, Los Andes Sotomayor y Pasto. Organizaciones como la Asociación de Productores y Comercializadores de Productos Agropecuarios de Cumbitara, la Corporación Morada al Sur y el grupo de mujeres cafeteras Asovitit, entre otras, evidenciaron su capacidad organizativa y productiva, demostrando que sus cafés cumplen con altos estándares internacionales de calidad, trazabilidad y sostenibilidad.

?Café ?valorado en el mercado europeo

Durante el recorrido, el empresario húngaro János Szongoth, con más de 30 años de experiencia en el sector cafetero, dijo que el café de Nariño responde plenamente a las tendencias del mercado europeo.

“He encontrado uno de los mejores cafés en Nariño; su calidad ha mejorado notablemente y para nosotros es un honor comprarlo, ya que el mercado europeo valora cada vez más cafés auténticos, únicos y de alta calidad, con perfiles diferenciados de sabor, aroma y acidez», afirmó.

En el Tolima, la misión recorrió territorios cafeteros de Chaparral e Ibagué, donde organizaciones campesinas, indígenas y étnicas —entre ellas el pueblo Nasa Wes’x, la Asociación Étnica Caike y Tolima Grande— presentaron cafés con perfiles sensoriales diferenciados, resultado de saberes ancestrales, prácticas sostenibles y procesos productivos.

El impacto de esta gira se traduce en oportunidades comerciales concretas para miles de familias caficultoras de ambos departamentos.

Tras rigurosos ejercicios de catación y evaluación sensorial, decenas de muestras fueron preseleccionadas para avanzar a pruebas finales en Europa, paso previo a la estructuración de acuerdos comerciales de largo plazo y al despacho de contenedores piloto hacia el mercado de Europa Central.

Con información de la Agencia de Desarrollo Rural.