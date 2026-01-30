Aquí recomendaciones para el Festival Centro 2026

Foto: FUGA

El Festival Centro 2026, liderado por la Alcaldía Mayor de Bogotá y la Fundación Gilberto Alzate Avendaño (FUGA), celebra la diversidad sonora y el dinamismo cultural de la capital, reflejando los valores de inclusión y creatividad promovidos por la Administración distrital desde este jueves 29 de enero al ?domingo 1 de febrero de 2026. Conoce algunas recomendaciones generales para disfrutar al máximo el evento.

Aquí van las recomendaciones para que vivas el Festival Centro 2026 como se debe.

Recomendaciones generales

No está permitido el ingreso de bebidas ni alimentos. No está permitido el ingreso de armas, drones o objetos que vuelen. No está permitido el ingreso de sombrillas con puntas de acero No está permitido el ingreso de personas en estado de embriaguez o bajo el efecto de sustancias psicoactivas Puedes ingresar cámaras fotográficas bajo tu responsabilidad Este evento no es apto para mascotas. Cuídalas dejándolas en casa. No arrojes basura y usa los puntos ecológicos. Respeta el mobiliario y los espacios públicos Al final del evento, deja el espacio limpio

Comodidad y autocuidado

Usa ropa cómoda, aplícate bloqueador y mantente hidratad@. Define un punto de encuentro con tu parche para no perderte. Si vienes a la franja familiar, trae protectores auditivos para bebés y niños pequeños. Cuida tus objetos personales (la organización no se responsabiliza por pérdidas) Disfruta en armonía, evita conductas agresivas y busca al personal autorizado si necesitas ayuda. En caso de emergencia, mantén la calma y sigue las indicaciones del personal autorizado Festival Centro cuenta con personal logístico, baños y zona de emprendimientos (en la Media Torta).

Movilidad

Movilízate en Transmi, consulta las rutas disponibles y planea tu viaje.

Acceso por edad