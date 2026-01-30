Aquí recomendaciones para el Festival Centro 2026
Foto: FUGA
El Festival Centro 2026, liderado por la Alcaldía Mayor de Bogotá y la Fundación Gilberto Alzate Avendaño (FUGA), celebra la diversidad sonora y el dinamismo cultural de la capital, reflejando los valores de inclusión y creatividad promovidos por la Administración distrital desde este jueves 29 de enero al ?domingo 1 de febrero de 2026. Conoce algunas recomendaciones generales para disfrutar al máximo el evento.
Aquí van las recomendaciones para que vivas el Festival Centro 2026 como se debe.
Recomendaciones generales
- No está permitido el ingreso de bebidas ni alimentos.
- No está permitido el ingreso de armas, drones o objetos que vuelen.
- No está permitido el ingreso de sombrillas con puntas de acero
- No está permitido el ingreso de personas en estado de embriaguez o bajo el efecto de sustancias psicoactivas
- Puedes ingresar cámaras fotográficas bajo tu responsabilidad
- Este evento no es apto para mascotas. Cuídalas dejándolas en casa.
- No arrojes basura y usa los puntos ecológicos.
- Respeta el mobiliario y los espacios públicos
- Al final del evento, deja el espacio limpio
Comodidad y autocuidado
- Usa ropa cómoda, aplícate bloqueador y mantente hidratad@.
- Define un punto de encuentro con tu parche para no perderte.
- Si vienes a la franja familiar, trae protectores auditivos para bebés y niños pequeños.
- Cuida tus objetos personales (la organización no se responsabiliza por pérdidas)
- Disfruta en armonía, evita conductas agresivas y busca al personal autorizado si necesitas ayuda.
- En caso de emergencia, mantén la calma y sigue las indicaciones del personal autorizado
- Festival Centro cuenta con personal logístico, baños y zona de emprendimientos (en la Media Torta).
Movilidad
- Movilízate en Transmi, consulta las rutas disponibles y planea tu viaje.
Acceso por edad
- Entrada libre sin restricción de edad en todos los escenarios, excepto:
- Media Torta (sábado): solo mayores de 16 años acompañados por un adulto responsable.
- Media Torta (domingo): solo mayores de 14 años acompañados por un adulto responsable.
- Franja independiente: Ingreso exclusivo para mayores de 18 años en los escenarios del circuito independiente.