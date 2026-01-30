En ‘megatoma’ de seguridad en La Favorita, centro de Bogotá, se recuperaron seis motos hurtadas y se capturaron tres personas

Foto: Policía de Bogotá.

Bajo la estrategia integral de seguridad ‘Bogotá Camina Segura’, la Policía de Bogotá tras una ‘megatoma’ de seguridad e intervención focalizada en el barrio ‘La Favorita’ de la localidad de Mártires, se logró la recuperación de seis motocicletas con reporte de hurto y fueron tres capturadas personas que las almacenaban.

Estos registros a los establecimientos fueron liderados por uniformados de la Policía de Bogotá expertos en automotores, quienes incautaron seis motocicletas y un vehículo con alteraciones en sus sistemas de identificación y encendido. Tres de las motos fueron halladas en un parqueadero público que, al parecer, era utilizado para el almacenamiento de motocicletas hurtadas.

Con la recolección de información de los peritos e investigadores judiciales, se logró determinar que estas habrían sido hurtadas en las localidades de Antonio Nariño, Kennedy y Barrios Unidos mediante la modalidad de halado.

«Llegamos al sector de La Favorita, de la localidad de Mártires, con 1.200 policías. Recuperamos seis motocicletas, las cuales habían sido hurtadas en la ciudad en diferentes localidades. Pero también capturamos tres personas por el delito de receptación y falsedad marcaria. Vamos a generar diferentes operaciones en la ciudad con el fin de mitigar el delito del hurto, expresó el brigadier general Giovanni Cristancho, comandante de la Policía de Bogotá.

Las tres personas capturadas por los delitos de receptación y falsedad marcaria fueron dejadas a disposición de la Fiscalía General de la Nacióny, una vez identificadas, se evidenció que una de ellas presenta anotaciones judiciales por hurto de automotores.

«Este delito que tiene disminución, pero que en el día a día se presenta, vamos a seguir trabajando de mano de las autoridades, la Fiscalía, la Alcaldía Mayor de Bogotá, para generar diferentes acciones para contener este delito en Bogotá», aseguró brigadier general Giovanni Cristancho.

Recuerde denunciar cualquier hecho contrario a la convivencia o delictivo en la ciudad a través de la Línea de Emergencias 123. La denuncia es clave para lograr las sanciones o procesos investigativos que permitan la lucha contra el crimen y contribuir a que Bogotá camine segura.