Así llega la señal de internet gratuito a los hogares más vulnerables de Bogotá

Foto: Secretaría de Integración Social

Para que la señal de internet gratuito del programa Conexión Social, Bogotá me conecta, del Distrito, llegue a los hogares más pobres y vulnerables de la ciudad, se deben cumplir cuatro pasos clave para su instalación. Por ejemplo, en el barrio San Francisco, de la localidad de Ciudad Bolívar, la señal de fibra óptica sale desde la red central ubicada en el sector de Muzú; luego, de manera subterránea, llega hasta la red troncal que está en un punto específico de este sector y, desde allí, a través de un aparato llamado fusionador, se ramifica hacía los postes de energía para finalmente llegar a las viviendas, en este caso, al hogar de Marcela Pérez, una de las beneficiarias.

“Hoy llegó el internet gratuito a mi hogar gracias al programa Conexión Social, Bogotá me conecta, y lo usaremos para los trabajos del colegio de mis hijos. También es de gran utilidad para las tareas que le dejan a mi hija, que estudia en el Sena, y ya en sus horas libres para el entretenimiento de mi nieto y, por supuesto, para mí. Con el dinero que me ahorro en el pago de internet haré un poco más de mercado y compraré otras cosas para mi hogar”, manifestó Marcela Pérez, una de las 12.000 beneficiarias del programa en esta localidad.

Por su parte, Roberto Angulo, secretario de Integración Social, aseguró que “Conexión social es una política de cuarta generación de la Alcaldía Mayor del alcalde Carlos Fernando Galán, porque conecta a la población pobre y vulnerable con las oportunidades que ofrece la ciudad. Esta conexión les permite acceder a educación, entretenimiento, telemedicina con su EPS, esto es igualdad de oportunidades en Bogotá. Este programa se da por la alianza entre Integración Social y la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá ETB ”.

Hasta este miércoles 28 de enero, el programa Conexión Social, Bogotá me conecta ha llegado a 17.565 hogares de las localidades de Bosa, Kennedy, Suba, Rafael Uribe Uribe, Ciudad Bolívar y San Cristóbal. La meta es lograr que cerca de 100.000 hogares de Bogotá hagan parte de este programa. Paralelamente, 9.700 hogares tendrán la posibilidad de tener un computador para acceder al mundo digital.