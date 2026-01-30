Bogotá avanza el proyecto de ampliación de la vía Suba-Cota

Foto: Secretaría de Planeación

La Secretaría Distrital de Planeación (SDP), a través de la Oficina de Integración Regional, lideró una mesa técnica de articulación interinstitucional regional, con el municipio de Cota y entidades del orden distrital y regional, con el propósito de continuar con la coordinación técnica, predial, ambiental y financiera de proyectos de infraestructura vial de impacto regional.

El encuentro, encabezado por Paola Gómez, jefe de la Oficina de Integración Regional, permitió consolidar un espacio de diálogo técnico entre las entidades responsables de la planeación, estructuración y ejecución de tres iniciativas estratégicas: la extensión de la calle 80, la prolongación de la avenida El Tabor y el proyecto de ampliación de la avenida Suba-Cota. Estos corredores son fundamentales para mejorar la conectividad y movilidad de la región.

Durante la jornada se revisaron los trazados, alcances técnicos y cronogramas de cada proyecto, así como el progreso de los estudios y diseños, la gestión predial y los trámites ambientales. En el caso de la extensión de la calle 80, se socializó el desarrollo de los estudios de factibilidad liderados por la Agencia Regional de Movilidad, con acompañamiento técnico internacional, y su enfoque en la integración del transporte público, los carriles mixtos y la movilidad activa.

Asimismo, se revisaron los avances de la prolongación de la avenida El Tabor, que busca mejorar la conectividad entre Bogotá y Cota, mediante un trabajo articulado en materia de planeación territorial, compatibilidad de usos del suelo y coordinación técnica entre las administraciones. En este espacio se reiteró la importancia de establecer mesas de trabajo permanentes que permitan armonizar los desarrollos viales con los instrumentos de ordenamiento territorial del municipio.

Otro proyecto abordado fue la ampliación de la vía Suba-Cota, actualmente en fase avanzada de estudios y diseños, que se desarrolla en el marco de los convenios suscritos entre la Gobernación de Cundinamarca, la Alcaldía de Cota y el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU). Durante la reunión se analizó el cronograma de gestión predial, la actualización catastral y la articulación de recursos necesarios para garantizar el inicio de las obras, así como la importancia de una comunicación coordinada con la comunidad.

Como resultado de la reunión, se establecieron compromisos concretos entre las partes: la conformación de mesas técnicas periódicas, la definición de fechas de trabajo conjunto a partir de febrero de 2026, y el compromiso del municipio de Cota con la entrega de insumos técnicos clave, como la información derivada de la actualización catastral y la revisión de compatibilidades del uso del suelo. Estos compromisos son fundamentales para la gestión predial y la toma de decisiones.

Asimismo, las entidades acordaron mantener abiertos estos espacios de articulación técnica, como mecanismo permanente para garantizar el progreso coordinado de los proyectos, la armonización de los cronogramas y la adecuada comunicación institucional frente a las comunidades y los actores involucrados.

En la mesa participaron delegados de la Secretaría Distrital de Planeación, la Oficina de Integración Regional, IDU, la Agencia Regional de Movilidad, la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM), los secretarios de Obras, Movilidad, Gobierno y el jefe de Gabinete de la Alcaldía de Cota, así como equipos técnicos del municipio en áreas de planeación, movilidad, gestión predial, cartografía y estructuración de proyectos.

Este ejercicio de coordinación reafirma la importancia de la articulación regional como herramienta para viabilizar proyectos de alto impacto, optimizar recursos y avanzar hacia una movilidad más eficiente y sostenible para Bogotá y los municipios de su entorno.