Jardín Botánico realiza riego y mantenimiento semanal para arbolado joven en Bogotá

Foto: Jardín Botánico de Bogotá.

El Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis (JBB) es el encargado de coordinar y ejecutar las labores de riego y mantenimiento de los árboles jóvenes de la ciudad. Estas intervenciones, realizadas semanalmente con carrotanques y se busca fortalecer así, el arbolado urbano y asegurar su desarrollo en las primeras etapas de crecimiento.

Las acciones se concentran en árboles con menos de tres años de plantación, considerados prioritarios por su vulnerabilidad frente a las condiciones climáticas y ambientales. El mantenimiento oportuno permite mejorar su adaptación al entorno urbano y aumentar sus probabilidades de supervivencia.

Actualmente, los trabajos se desarrollan en sectores estratégicos como Parkway, la avenida Villavicencio y Guayacanes, así como en barrios y corredores viales como El Porvenir, El Virrey, las carreras Séptima y Décima, y El Perdomo. Estas zonas han sido intervenidas de manera programada para asegurar una cobertura equitativa en diferentes puntos de la ciudad.

El cuidado del arbolado joven de Bogotá, mi Ciudad, mi Casa es fundamental para la sostenibilidad ambiental, ya que contribuye a mejorar la calidad del aire, regular la temperatura y embellecer el espacio público, beneficiando a toda la ciudadanía.