Bogotá fortalece las políticas públicas étnicas con inversión histórica en 2025

Foto: Secretaría Distrital de Gobierno

En Bogotá la inversión pública fortaleció las políticas étnicas y el trabajo concertado con comunidades y autoridades en los territorios. Cuando los recursos públicos se traducen en acciones reales en los territorios, la política pública cobra sentido. En 2025, se logró uno de los hitos más importantes en el fortalecimiento de las políticas públicas étnicas, con una ejecución presupuestal promedio del 99,29 %, garantizando que la inversión llegara de manera efectiva a las comunidades y autoridades étnicas en Bogotá.

La Secretaría Distrital de Gobierno destinó $52 millones para la realización de eventos étnicos, y se gestionó una inversión superior a $16.493 millones desde las alcaldías locales, en el marco de los CONPES 37, 38, 39 y 40, dirigidos a pueblos indígenas y Muiscas, comunidades negras, afrocolombianas y palenqueras, pueblo raizal y pueblo Rrom.

Inversión desde las localidades: recursos que llegan al territorio

Durante 2025, las alcaldías locales ejecutaron $16.493 millones, exclusivamente correspondientes a la línea de inversión diferencial étnica, permitiendo el desarrollo de iniciativas concertadas y priorizadas según la presencia y necesidades por cada territorio.

Diálogo directo con autoridades étnicas: cifras que reflejan acuerdos

El avance en la ejecución se acompañó de un diálogo directo con las comunidades, que permitió evaluar avances, ajustar planes de acción y fortalecer la concertación para la vigencia 2025, reflejado en:

7 mesas de trabajo de alto nivel con participación de alcaldías locales, Secretaría Distrital de Gobierno y autoridades étnicas.

Participación de autoridades de pueblos indígenas y Muiscas (2 mesas), pueblo Rrom (1), comunidades palenqueras (2), comunidades negras y afrocolombianas (1) y pueblo raizal (1).

1 mesa adicional con Consultivos Locales y Distritales de Comunidades Negras, Afrocolombianas y Palenqueras para evaluar la implementación de la línea diferencial étnica.

Acompañamiento técnico y fortalecimiento institucional

La Secretaría Distrital de Gobierno brindó más de 390 asistencias técnicas a las alcaldías locales, enfocadas en:

Aplicación correcta de la línea de inversión diferencial étnica.

Cumplimiento de los planes de acción de los CONPES étnicos.

Cobertura efectiva en las 19 localidades con presencia de población étnica.

Construcción de lineamientos conjuntos entre las áreas relacionadas con el tema.

Formación con enfoque diferencial étnico

La Estrategia de Enfoque Diferencial Étnico permitió capacitar a más de 230 servidores públicos, fortaleciendo las capacidades locales mediante tres niveles de formación:

Nivel 1 – Atención a la ciudadanía:19 alcaldías locales, con 74 participantes.

Nivel 2 – Planeación: 19 alcaldías locales con línea diferencial étnica que contó con 120 participantes.

Nivel 3 – Directivos y equipos asesores: 41 servidoras y servidores públicos.

Iniciativas étnicas concertadas en los territorios

55 iniciativas diferenciales étnicas fueron concertadas, con participación de las 19 alcaldías locales y presencia de población étnica:

19 iniciativas para pueblos indígenas

19 para comunidades negras y afrocolombianas

7 para el pueblo palenquero

6 para el pueblo raizal

2 para el pueblo gitano

2 para el pueblo Muisca

Inversión 2025 por localidad y políticas públicas étnicas

Reto 2026: profundizar la acción territorial

De cara a 2026, la Secretaría Distrital de Gobierno liderará el fortalecimiento de la articulación con la Dirección de Asuntos Étnicos, consolidando la estrategia Bogotá Camina Étnica en los Territorios. El reto será profundizar el seguimiento, el acompañamiento técnico, la gestión del conocimiento y la concertación con las autoridades étnicas, asegurando una implementación oportuna y con enfoque diferencial en cada localidad.

Con estos resultados, Bogotá avanza hacia una ciudad más incluyente, diversa y respetuosa de la diferencia.