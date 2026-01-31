Bogotá y Soacha tendrán cortes de luz este sábado 31 de enero de 2026
Foto: Enel Colombia.
Este sábado 31 de enero de 2026, hay cortes de luz en barrios de Bogotá y en el municipio de Soacha en Cundinamarca. Estas suspensiones en el servicio obedecen a trabajos de Enel Colombia en redes de suministro de energía. ¡Conoce las zonas y barrios con esta medida aquí!
Barrios de Bogotá con cortes de luz el sábado 31 de enero de 2026
Localidad de Engativá
Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:30 p. m. De la calle 72 a calle 74 entre carrera 67 a carrera 69 – Barrio Las Ferias.
Localidad de Puente Aranda
Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m. De la carrera 55 a carrera 57 entre calle 18 a calle 22 – Barrio Centro Industrial.
Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m. De la carrera 55 a carrera 57 entre calle 19 a calle 23 – Barrio Puente Aranda.
Localidad de Rafael Uribe Uribe
Desde las 12:00 m. hasta las 3:00 p. m. De la carrera 23 a carrera 25 entre calle 31 Sur a calle 33 Sur – Barrio Murillo Toro.
Localidad de Teusaquillo
Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m. De la carrera 54 a carrera 65 entre calle 20 a calle 23 – Barrio Ciudad Salitre Sur Oriental.
Localidad de Tunjuelito
Desde las 8:30 a. m. hasta las 11:00 a. m. De la calle 49 Sur a calle 51 Sur entre carrera 36 a carrera 38 – Barrio Fátima.
Localidad de Usaquén
Desde las 8:00 a. m. hasta las 6:00 p. m. De la calle 126 a calle 128 entre carrera 2 a carrera 4 – Barrio San Gabriel Norte.
Municipios aledaños a Bogotá con cortes de luz este 31 de enero del 2026
Municipio de Soacha – Comuna 1, en Cundinamarca
Desde las 8:00 a. m. hasta las 12:00 m. De la calle 30 Sur a calle 32 Sur entre carrera 0 a carrera 3 – Barrio Soacha.
Recomendaciones y consejos para los usuarios durante cortes de luz programados
Enel Colombia emitió una serie de recomendaciones para que los ciudadanos tengan presente, durante las actividades de mantenimiento y/o mejoras de las redes del servicio de energía:
- Cuide sus electrodomésticos: lo mejor es tenerlos desconectados durante la intervención, así evita posibles daños por las intermitencias del servicio.
- Organice sus actividades: recuerde que los trabajos programados pueden implicar cortes de luz. Por ello, debe tener en cuenta las horas en que se hará la intervención y prepararse.
- Conserve sus alimentos: durante el corte de energía, evite abrir la nevera varias veces. De esa forma, la comida que esté refrigerada se mantendrá en buen estado.
- Permite la entrada del personal técnico: en caso de que sea necesario, el personal de la compañía debe ingresar a edificios, conjuntos u oficinas.
- En ese caso, autorice su ingreso para que los trabajos se puedan llevar a cabo en los tiempos previstos. Sin embargo, si le preocupa la seguridad, Enel Colombia recomienda validar la identidad de sus trabajadores llamando al 601 5 115 115 en Bogotá y Cundinamarca.