Bogotá y Soacha tendrán cortes de luz este sábado 31 de enero de 2026

Foto: Enel Colombia.

Este sábado 31 de enero de 2026, hay cortes de luz en barrios de Bogotá y en el municipio de Soacha en Cundinamarca. Estas suspensiones en el servicio obedecen a trabajos de Enel Colombia en redes de suministro de energía. ¡Conoce las zonas y barrios con esta medida aquí!

Barrios de Bogotá con cortes de luz el sábado 31 de enero de 2026

Localidad de Engativá

Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:30 p. m. De la calle 72 a calle 74 entre carrera 67 a carrera 69 – Barrio Las Ferias.

Localidad de Puente Aranda

Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m. De la carrera 55 a carrera 57 entre calle 18 a calle 22 – Barrio Centro Industrial.

Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m. De la carrera 55 a carrera 57 entre calle 19 a calle 23 – Barrio Puente Aranda.

Localidad de Rafael Uribe Uribe

Desde las 12:00 m. hasta las 3:00 p. m. De la carrera 23 a carrera 25 entre calle 31 Sur a calle 33 Sur – Barrio Murillo Toro.

Localidad de Teusaquillo

Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m. De la carrera 54 a carrera 65 entre calle 20 a calle 23 – Barrio Ciudad Salitre Sur Oriental.

Localidad de Tunjuelito

Desde las 8:30 a. m. hasta las 11:00 a. m. De la calle 49 Sur a calle 51 Sur entre carrera 36 a carrera 38 – Barrio Fátima.

Localidad de Usaquén

Desde las 8:00 a. m. hasta las 6:00 p. m. De la calle 126 a calle 128 entre carrera 2 a carrera 4 – Barrio San Gabriel Norte.

Municipios aledaños a Bogotá con cortes de luz este 31 de enero del 2026

Municipio de Soacha – Comuna 1, en Cundinamarca

Desde las 8:00 a. m. hasta las 12:00 m. De la calle 30 Sur a calle 32 Sur entre carrera 0 a carrera 3 – Barrio Soacha.

Recomendaciones y consejos para los usuarios durante cortes de luz programados

Enel Colombia emitió una serie de recomendaciones para que los ciudadanos tengan presente, durante las actividades de mantenimiento y/o mejoras de las redes del servicio de energía: