Enel Colombia modernizó red eléctrica en la localidad de La Candelaria

Foto: Enel Colombia

Enel Colombia ejecutó con éxito trabajos de mantenimiento y renovación en la red de media tensión del circuito San Lorenzo, ubicado en el corazón del centro histórico de Bogotá, en la localidad de La Candelaria.

La intervención se desarrolló durante una jornada continua, sobre el corredor comprendido entre la calle 6ª y la calle 1ª, en el tramo entre la carrera 6ª y vías aledañas. Para la correcta ejecución de las maniobras técnicas fue necesario realizar interrupciones programadas a algunos clientes del sector, las cuales contaron con una respuesta positiva y colaborativa por parte de la comunidad, factor clave para que los trabajos se desarrollaran conforme a lo planeado y culminaran de manera exitosa.

Infraestructura renovada y despliegue técnico para un servicio eléctrico más resiliente

Durante la jornada, Enel Colombia adelantó el reemplazo de aproximadamente 500 metros de red aérea de media tensión por una red semiaislada tipo compacta, una tecnología más moderna que incorpora recubrimientos especiales en los cables y una disposición más segura de la infraestructura. Este cambio, junto con la renovación de postes, conductores y estructuras asociadas, permitirá reducir posibles fallas, aumentar la seguridad y potenciar la estabilidad del servicio de energía, modernizando una red que presentaba desgaste por el paso del tiempo.

Gracias a esta intervención, se fortaleció la confiabilidad y seguridad del sistema eléctrico en una zona de alta relevancia histórica, cultural y comercial, robusteciendo la estabilidad del servicio para alrededor de 1.600 clientes del sector.

La ejecución de los trabajos contó con un despliegue técnico significativo, que incluyó la participación de 12 grupos técnicos de línea desenergizada, 6 grupos técnicos de línea energizada y el apoyo de 8 grúas para las labores de cambio de postería.

De manera previa, la compañía adelantó procesos de socialización puerta a puerta en el área intervenida, gestionó el Plan de Manejo de Tránsito requerido para el cierre vial y articuló acciones con autoridades locales, áreas internas y grupos de interés. Esta coordinación permitió informar oportunamente a la comunidad y facilitar el desarrollo de los trabajos en condiciones óptimas.

Energía más resiliente para una zona estratégica de la ciudad

Con la culminación de esta intervención, Enel Colombia avanzó en la consolidación de una red eléctrica más resiliente, flexible y robusta, preparada para responder de mejor manera a las condiciones del entorno urbano y a los desafíos operativos del sistema eléctrico en el centro de la ciudad.

Estos trabajos son fundamentales para asegurar la sostenibilidad del servicio en el tiempo y hacen parte de un proceso de inversión continua en la modernización de la infraestructura eléctrica. La ejecución se desarrolla en articulación con comunidades y autoridades locales, con el propósito de generar beneficios duraderos y contribuir al fortalecimiento de la calidad de vida en los territorios intervenidos.