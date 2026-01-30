    • Bogotá

    ¿Cómo opera el pico y placa en Bogotá este viernes 30 de enero de 2026? Conoce aquí

    Giovanni Alarcón M. Publicado el

    Foto que muestra vehículos andando por las callesFoto: Alcaldía de Bogotá

    Conoce cómo aplica la medida de pico y placa en Bogota? este viernes 30 de enero de 2026. Estos son los horarios de la medida para vehículos particulares y taxis que pueden circular en la ciudad, según el calendario de la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM). ¡Agéndate y evita sanciones!

    Horarios de la medida para vehículos particulares de 6:00 a. m. a 9:00 p. m. y para taxis de 5:30 a. m. a 9:00 p. m.

    Vehículos particulares: Pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0

    Taxis: Pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 y 0.

    ¡Ojo! No te dejes engañar con páginas falsas que ofrecen pico y placa solidario en Bogotá

    El único canal oficial para adquirir y pagar el Pico y Placa Solidario es la plataforma de la entidad, a la que se accede exclusivamente a través del sitio web: www.movilidadbogota.gov.co. Igualmente, se aclara que la única forma de pago es mediante botón de PSE dentro de la página oficial.

    Giovanni Alarcón M.
