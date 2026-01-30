    • Bogotá

    Estos son los cortes de luz en barrios de Bogotá para este viernes 30 de enero de 2026

    Este viernes 30 de enero de 2026, hay cortes de luz en barrios de Bogotá. Estas suspensiones en el servicio obedecen a trabajos de Enel Colombia en redes de suministro de energía. ¡Conoce las zonas y barrios con esta medida aquí!

    Barrios de Bogotá con cortes de luz el viernes 30 de enero de 2026

    Localidad de Antonio Nariño

    Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m. De la carrera 32 a carrera 35 entre calle 34 Sur a calle 42 Sur – Barrio Villa Mayor Oriental.

    Localidad de Bosa

    Desde las 8:15 a. m. hasta las 5:15 p. m. De la calle 64 Sur a calle 66 Sur entre carrera 76 a carrera 78 – Barrio Gualoche.

    Localidad de La Candelaria

    Desde las 7:45 a. m. hasta las 5:00 p. m. De la calle 11 a calle 13 entre carrera 7 a carrera 9 – Barrio La Catedral.

    Localidad de Chapinero

    Desde las 7:30 a. m. hasta las 12:00 m. De la calle 91 a calle 93 entre carrera 2 Este a carrera 4 Este – Barrio Seminario.

    Localidad de Fontibón

    Desde las 8:30 a. m. hasta las 2:00 p. m. De la carrera 127 a carrera 129 entre calle 14 a calle 16 – Barrio El Chanco I.

    Localidad de Kennedy

    Desde las 8:15 a. m. hasta las 12:15 p. m. De la calle 5 a calle 7 entre carrera 67 a carrera 69 – Barrio Hipotecho Sur.

    Localidad de Puente Aranda

    Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m. De la carrera 42 a carrera 45 entre calle 9 a calle 13 – Barrio Gorgonzola.

    Localidad de Rafael Uribe Uribe

    Desde las 8:30 a. m. hasta las 6:00 p. m. De la calle 50 Sur a calle 52 Sur entre carrera 1 Este a carrera 3 Este – Barrio Palermo Sur.

    Localidad de Santa Fe

    Desde la 1:00 p. m. hasta las 5:30 p. m. De la calle 5 a calle 7 entre carrera 3 a carrera 5 – Barrio Santa Bárbara.

    Localidad de Teusaquillo

    Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m. De la calle 51 a calle 53 entre carrera 25 a carrera 27 – Barrio Galerías.

    Localidad de Usaquén

    Desde las 9:00 a. m. hasta las 5:00 p. m. De la calle 134 a calle 136 entre carrera 8 a carrera 10 – Barrio Lisboa.

    Recomendaciones y consejos para los usuarios durante cortes de luz programados 

    Enel Colombia emitió una serie de recomendaciones para que los ciudadanos tengan presente, durante las actividades de mantenimiento y/o mejoras de las redes del servicio de energía:

    • Cuide sus electrodomésticos: lo mejor es tenerlos desconectados durante la intervención, así evita posibles daños por las intermitencias del servicio.
    • Organice sus actividades: recuerde que los trabajos programados pueden implicar cortes de luz. Por ello, debe tener en cuenta las horas en que se hará la intervención y prepararse.
    • Conserve sus alimentos: durante el corte de energía, evite abrir la nevera varias veces. De esa forma, la comida que esté refrigerada se mantendrá en buen estado.
    • Permite la entrada del personal técnico: en caso de que sea necesario, el personal de la compañía debe ingresar a edificios, conjuntos u oficinas.
    • En ese caso, autorice su ingreso para que los trabajos se puedan llevar a cabo en los tiempos previstos. Sin embargo, si le preocupa la seguridad, Enel Colombia recomienda validar la identidad de sus trabajadores llamando al 601 5 115 115 en Bogotá y Cundinamarca.

