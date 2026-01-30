Estos son los cortes de luz en barrios de Bogotá para este viernes 30 de enero de 2026

Foto: Enel Colombia

Este viernes 30 de enero de 2026, hay cortes de luz en barrios de Bogotá. Estas suspensiones en el servicio obedecen a trabajos de Enel Colombia en redes de suministro de energía. ¡Conoce las zonas y barrios con esta medida aquí!

Barrios de Bogotá con cortes de luz el viernes 30 de enero de 2026

Localidad de Antonio Nariño

Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m. De la carrera 32 a carrera 35 entre calle 34 Sur a calle 42 Sur – Barrio Villa Mayor Oriental.

Localidad de Bosa

Desde las 8:15 a. m. hasta las 5:15 p. m. De la calle 64 Sur a calle 66 Sur entre carrera 76 a carrera 78 – Barrio Gualoche.

Localidad de La Candelaria

Desde las 7:45 a. m. hasta las 5:00 p. m. De la calle 11 a calle 13 entre carrera 7 a carrera 9 – Barrio La Catedral.

Localidad de Chapinero

Desde las 7:30 a. m. hasta las 12:00 m. De la calle 91 a calle 93 entre carrera 2 Este a carrera 4 Este – Barrio Seminario.

Localidad de Fontibón

Desde las 8:30 a. m. hasta las 2:00 p. m. De la carrera 127 a carrera 129 entre calle 14 a calle 16 – Barrio El Chanco I.

Localidad de Kennedy

Desde las 8:15 a. m. hasta las 12:15 p. m. De la calle 5 a calle 7 entre carrera 67 a carrera 69 – Barrio Hipotecho Sur.

Localidad de Puente Aranda

Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m. De la carrera 42 a carrera 45 entre calle 9 a calle 13 – Barrio Gorgonzola.

Localidad de Rafael Uribe Uribe

Desde las 8:30 a. m. hasta las 6:00 p. m. De la calle 50 Sur a calle 52 Sur entre carrera 1 Este a carrera 3 Este – Barrio Palermo Sur.

Localidad de Santa Fe

Desde la 1:00 p. m. hasta las 5:30 p. m. De la calle 5 a calle 7 entre carrera 3 a carrera 5 – Barrio Santa Bárbara.

Localidad de Teusaquillo

Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m. De la calle 51 a calle 53 entre carrera 25 a carrera 27 – Barrio Galerías.

Localidad de Usaquén

Desde las 9:00 a. m. hasta las 5:00 p. m. De la calle 134 a calle 136 entre carrera 8 a carrera 10 – Barrio Lisboa.

Recomendaciones y consejos para los usuarios durante cortes de luz programados

Enel Colombia emitió una serie de recomendaciones para que los ciudadanos tengan presente, durante las actividades de mantenimiento y/o mejoras de las redes del servicio de energía: